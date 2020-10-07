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20:07 (мск), источник: РБК

Вирусологи оценили совет по предотвращению тяжелого развития COVID-19

Чтобы не пропустить признаки COVID-19, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, который покажет, что «что-то идет не так». Об этом сказал РБК академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

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Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал совет заведующей терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врача-инфекциониста Галины Гольцман следить за кислородом в крови даже без тяжелых симптомов COVID-19. По ее словам, больной может не замечать низкого уровня насыщения крови кислородом, так как в начале будет чувствовать себя хорошо.

«Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так», — отметил вирусолог.

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Ученый также добавил, что для профилактики коронавируса необходимо много дышать свежим воздухом и уделить внимание своим хроническим заболеваниям. «Надо заняться свои здоровьем. Больше всего страдают люди с какой-то хроникой: сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, люди с повышенным весом», — сказал Виталий Зверев.

При этом главный инфекционист ЦАО Москвы столичного департамента здравоохранения Илья Акинфиев заявил РБК, что при проявлении любых симптомов ОРВИ людям необходимо обращаться за медицинской помощью, покупать пульсоксиметр не обязательно.

«Здоровому человеку пульсоксиметр не нужен, он необходим только людям с пневмонией. Любая симптоматика ОРВИ требует обращения за медицинской помощью. И врач тогда осмотрит и скажет: нужен пульсоксиметр или нет. Просто так покупать прибор я не вижу смысла, потому что мы получим либо дефицит приборов, либо умышленное завышение цен», — сказал Акинфиев.

В Москве число заболевших выросло на 3 229 человек, за сутки госпитализировали 1035 пациентов. За последнюю неделю в столице было госпитализировано на 13% больше людей с COVID-19, чем за предыдущую, отмечали в оперативном штабе.

Прирост заболевших в России составил 11 115 за сутки. С начала эпидемии COVID-19 в России заболели свыше 1,24 млн человек.

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