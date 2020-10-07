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21:57 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре допустили введение новых мер по коронавирусу

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то властям придется ужесточить предписания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: РИА Новости
У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования. — Прим. ред.), или нам придется принимать какие-то другие меры.
Анна Попова
(цитата по т/к «Россия 1»)

Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране «осложняется», однако власти «готовились к этому».

«Мы имеем рост в 60 субъектах России, в 20 субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Она сообщила, что осенью все больше пожилых людей заболевают COVID-19, а это «плохой признак».
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«Потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость», — заявила Попова.

При этом глава ведомства заметила, что в учебных заведениях, включая школы и вузы, сейчас не наблюдается развития эпидемического процесса.

Попова добавила, что после возвращения из отпусков люди завозят инфекцию из-за рубежа.
«К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха», — указала она.

Как рассказала Попова, научные центры в Оболенске и центр «Вектор» работают над новыми тестами для определения уровня иммунитета к коронавирусу. Она выразила уверенность, что в скором времени их удастся зарегистрировать.

«Первые тесты были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших. Если человек переболел, если у него были антитела, и если сегодняшняя тест-система их не выявляет, это еще не значит, что он не защищен. Наука должна с этим разобраться и дать новый инструмент, который позволит определить, какой уровень антител через время после болезни и насколько он защищает человека от болезни», — объяснила глава Роспотребнадзора.

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Она также напомнила, что пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» планируют начать в конце октября, в них будет участвовать несколько десятков тысяч человек.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия.

Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечились. При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в стране зафиксировано снижение заболеваемости: за минувшие сутки выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.

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