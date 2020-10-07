21:57 (мск), источник: РИА Новости
В Роспотребнадзоре допустили введение новых мер по коронавирусу
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Если россияне не будут соблюдать уже введенные
У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования. — Прим. ред.), или нам придется принимать
какие-тодругие меры.
Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране «осложняется», однако власти «готовились к этому».
«Мы имеем рост в 60 субъектах России, в 20 субъектах ситуация стабильная и
«Потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость», — заявила Попова.
При этом глава ведомства заметила, что в учебных заведениях, включая школы и вузы, сейчас не наблюдается развития эпидемического процесса.
Попова добавила, что после возвращения из отпусков люди завозят инфекцию
«К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха», — указала она.
Как рассказала Попова, научные центры в Оболенске и центр «Вектор» работают над новыми тестами для определения уровня иммунитета к коронавирусу. Она выразила уверенность, что в скором времени их удастся зарегистрировать.
«Первые тесты были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших. Если человек переболел, если у него были антитела, и если сегодняшняя
Она также напомнила, что пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» планируют начать в конце октября, в них будет участвовать несколько десятков тысяч человек.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечились. При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в стране зафиксировано снижение заболеваемости: за минувшие сутки выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.