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03:01 (мск), источник: Вести.Ru

Чем грозит отсутствие прививки и как носить маску

Состояние больных коронавирусом, которые поступают в стационары сейчас, значительно тяжелее, чем летом и в конце весны. С чем это связано, и стоит ли делать сейчас прививку от гриппа? Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала главный врач 52-й Московской городской клинической больницы Марьяна Лысенко.

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Источник: РИА "Новости"

— За последние сутки выявлено больше 3 тысяч новых больных, больше 1000 госпитализаций. Цифры растут. Как это сказывается на вашей больнице? Много ли поступает людей?

— По сравнению с летним периодом госпитализация пациентов существенно увеличилась. За счет того, что коек сейчас развернуто достаточно, мы не испытываем таких перегрузок, как весной, когда быстро перепрофилировались госпитали. У нас поступает порядка 60−70 скорых ежедневно, весной было — за сотню.

— В каком состоянии поступают пациенты, много ли тяжелых? И какие в основном возрастные группы?

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— Сейчас больные значимо тяжелее, чем в период лета и конца весны. Естественно, сейчас мы видим точно такой же момент, какой у нас был в самом начале эпидемии: когда у нас болели в основном взрослые люди. Они имеют сопутствующие тяжелые заболевания. Естественно, эта категория болеет очень тяжело.

— Власти столицы настоятельно просят москвичей соблюдать масочный режим. Но, как мы видим, не многие к этому прислушиваются. Почему сейчас необходимо носить маску?

— Обязательно масочный режим. Маску носить надо правильно, безопасно. Если носить маску в течение трех недель, не меняя ее, или держать в кармане, то никакой пользы, кроме вреда, она не приносит.

Обычные маски нужно менять каждые два часа, респираторы можно менять ежесуточно. Это — единственная мера, которая позволит избежать жестких карантинных мер и развернуть эту ситуацию в позитивное русло.

— В городе идет активная вакцинация от гриппа. Кому советуете привиться в первую очередь, и не поздно ли это сделать сейчас?

— Однозначно прививку нужно делать всем, за исключением людей, у которых есть абсолютные медицинские противопоказания. Таких людей крайне мало. Все остальные должны быть привиты.

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От осложнений двух вирусных инфекций могут быть серьезные последствия: мы можем получить «микст», о котором пока еще ничего не знаем. Возможно, этого не произойдет. Не надо никого пугать, конечно.

— Известно, что медикам, работающим в красных зонах, прививку от коронавируса делают в первую очередь. Привились ли ваши сотрудники?

— И мои сотрудники (как добровольцы) в том числе принимают участие в вакцинации. Как только начнется расширенная гражданская вакцинация, однозначно все будут прививаться.

— За эти полгода борьбы с коронавирусом какой багаж знаний и опыта накопили врачи? Готовы ли, в том числе, ваши сотрудники к новым вызовам?

— На сегодня у нас есть абсолютно работающие протоколы, результаты лечения вполне пристойные, на мой взгляд. Лучше, чем у наших западных коллег.

Что касается лечебного процесса, наших клинических наработок, то багаж знаний уже огромен, и он будет пополняться.

Мы будем продолжать придумывать какие-то решения по тем осложнениям, которые бывают традиционно. Возможно, мы столкнёмся с еще чем-то новым. Сейчас ведется активная работая по изучению иммунных ответов организма.

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