Чем грозит отсутствие прививки и как носить маску

— За последние сутки выявлено больше 3 тысяч новых больных, больше 1000 госпитализаций. Цифры растут. Как это сказывается на вашей больнице? Много ли поступает людей?
— По сравнению с летним периодом госпитализация пациентов существенно увеличилась. За счет того, что коек сейчас развернуто достаточно, мы не испытываем таких перегрузок, как весной, когда быстро перепрофилировались госпитали. У нас поступает порядка 60−70 скорых ежедневно, весной было — за сотню.
— В каком состоянии поступают пациенты, много ли тяжелых? И какие в основном возрастные группы?
— Сейчас больные значимо тяжелее, чем в период лета и конца весны. Естественно, сейчас мы видим точно такой же момент, какой у нас был в самом начале эпидемии: когда у нас болели в основном взрослые люди. Они имеют сопутствующие тяжелые заболевания. Естественно, эта категория болеет очень тяжело.
— Власти столицы настоятельно просят москвичей соблюдать масочный режим. Но, как мы видим, не многие к этому прислушиваются. Почему сейчас необходимо носить маску?
— Обязательно масочный режим. Маску носить надо правильно, безопасно. Если носить маску в течение трех недель, не меняя ее, или держать в кармане, то никакой пользы, кроме вреда, она не приносит.
Обычные маски нужно менять каждые два часа, респираторы можно менять ежесуточно. Это — единственная мера, которая позволит избежать жестких карантинных мер и развернуть эту ситуацию в позитивное русло.
— В городе идет активная вакцинация от гриппа. Кому советуете привиться в первую очередь, и не поздно ли это сделать сейчас?
— Однозначно прививку нужно делать всем, за исключением людей, у которых есть абсолютные медицинские противопоказания. Таких людей крайне мало. Все остальные должны быть привиты.
От осложнений двух вирусных инфекций могут быть серьезные последствия: мы можем получить «микст», о котором пока еще ничего не знаем. Возможно, этого не произойдет. Не надо никого пугать, конечно.
— Известно, что медикам, работающим в красных зонах, прививку от коронавируса делают в первую очередь. Привились ли ваши сотрудники?
— И мои сотрудники (как добровольцы) в том числе принимают участие в вакцинации. Как только начнется расширенная гражданская вакцинация, однозначно все будут прививаться.
— За эти полгода борьбы с коронавирусом какой багаж знаний и опыта накопили врачи? Готовы ли, в том числе, ваши сотрудники к новым вызовам?
— На сегодня у нас есть абсолютно работающие протоколы, результаты лечения вполне пристойные, на мой взгляд. Лучше, чем у наших западных коллег.
Что касается лечебного процесса, наших клинических наработок, то багаж знаний уже огромен, и он будет пополняться.
Мы будем продолжать придумывать