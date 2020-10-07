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7 октября, источник: РИА Новости

В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. За сутки в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом, что стало максимумом с середины июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: РИА Новости

У всех больных диагностировали пневмонию, а тест на COVID-19 был положительным. Общее число умерших в Москве достигло 5497 человек.

Последний раз число летальных исходов превышало 50 человек лишь 15 июня — тогда от коронавируса скончались 52 москвича.

Ситуация с коронавирусом в столице в последние недели усложняется. Как ранее сообщали в оперштабе, за последнюю неделю число госпитализаций в Москве увеличилось на 13%. Так, за прошлые сутки в столице 3229 человек заболели COVID-19, из них 1035 находятся в медучреждениях.

При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в стране зафиксировано снижение заболеваемости: за минувшие сутки выявили 11115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.

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