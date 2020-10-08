07:14 (мск), источник: Известия
«Рождаемость на фоне коронавируса вполне может вырасти»
Глава Росстата Павел Малков — о влиянии пандемии на демографию, народах эльфов и новом методе расчета МРОТ.
Данные о смертности россиян от коронавируса в дальнейшем могут быть скорректированы в меньшую сторону. Дело в том, что эта инфекция ускоряет течение тяжелых хронических заболеваний, порой приводя страдающих ими людей к смерти. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков. По его словам, несмотря на активный переход к удаленке, в системе статистики переболели COVID-19 почти 500 человек. Сам руководитель ведомства уже привился от коронавируса. В интервью «Известиям» он также рассказал, как будут использоваться данные мобильных операторов в ходе переписи, появятся ли среди россиян свои Дейенерис Таргариен и может ли женщина стать мужчиной.
— Недавно вы презентовали методику определения медианной и средней зарплат на основе данных ПФР. Это связано с новым подходом Минтруда к расчету МРОТ?
— Эти проекты просто совпали по времени. Мы уже несколько месяцев плотно работаем с Пенсионным фондом над возможностью использования их данных. Теперь вместе с Минтрудом предстоит провести ряд встреч и обсудить нюансы со всеми заинтересованными сторонами, а потом выйти с совместным заявлением и презентацией предлагаемых изменений.
— Когда можно этого ждать?
— Мы предполагаем взять примерно
— Вы сказали, что возникают нюансы. Какие?
— Если изменяется методика по расчету прожиточного минимума и МРОТ, затрагивается и большое количество других связанных с этим вопросов — например, подходы к расчету бедности.
— В ПФР идут только данные людей, за которых уплачены страховые взносы, а в ФНС — о людях, у которых уплачены налоги и страховые взносы. Чем эта информация интереснее, чем та, которая есть сейчас?
— Да, мы также уже получаем обезличенную информацию из налоговой службы и учимся с ней работать. И эта информация просто немного другая по своей сути. В налоговой службе есть дополнительные атрибуты юридических лиц. Пенсионный фонд не может нам выгрузить тип предприятия — крупное, среднее или малое, не может нам дать характеристики некоторых предприятий. У налоговой службы все это есть.
Есть и другие отличия, например, связанные с периодичностью получения информации. Пенсионный фонд может выгружать данные в Росстат ежеквартально, а налоговая по форме 2-НДФЛ — только один раз в год.
Надо работать со всеми источниками информации, смотреть, сопоставлять, и в конечном итоге мы выйдем на целевую модель расчета показателей.
Будет зарплата рассчитываться только на основе данных Пенсионного фонда, только на основе данных налоговой службы или смешанная модель, покажет только время и экспериментальные расчеты.
— То есть нельзя сказать, что вы прямо завтра или с 2021 года перестанете считать медианную зарплату, как раньше, и резко перейдете на новую методику?
— Нет.
У нас нет задачи до основания все разрушить, а затем новый мир построить. Только когда мы увидим, что новые методики достаточно проработаны, чтобы полностью заменить старые расчеты, тогда откажемся от традиционных инструментов. Не надо революций.
Когда мы говорим о таких базовых основополагающих понятиях, как прожиточный минимум и МРОТ, очевидно, что абсолютно все сразу учесть невозможно. Требуется некоторое время.
— Как изменится медианная зарплата, от которой будут рассчитывать МРОТ, если использовать вашу методику? Если судить по расчетам Минтруда, то особых изменений в сторону повышения ожидать не приходится.
— По данным последнего обследования в 2019 году, медианная зарплата составляла 34,3 тыс. рублей. Но эта цифра рассчитывалась на обследовании ограниченного количества организаций, которые относятся только к крупному и среднему бизнесу. На основе данных ПФР мы можем учитывать малый, микробизнес и работников у индивидуальных предпринимателей. В этом случае медианная зарплата за 2019 год составит примерно 30,4 тыс. рублей.
— Путем несложных расчетов можно понять, что МРОТ на следующий год — 12,7 тыс. рублей — Минтруд уже установил на основании медианной зарплаты, рассчитанной по новой методике. И если данные с поправкой на МСП ниже, то и роста МРОТ ожидать не приходится, а то и вовсе надо готовиться к снижению?
— Снижение медианной зарплаты можно было предположить сразу, учитывая включение в расчеты малых предприятий и микробизнеса. Но это более честный подход, когда берется вся совокупность на 100%, а не выборка.
— Есть еще один момент: потребительская корзина рассчитывалась ежеквартально. Поэтому под влиянием сезонности, например урожая осенью, стоимость корзины снижалась и приходилось, соответственно, менять прожиточный минимум, что негативно воспринималось населением. В связи с переменами не обсуждается ли вопрос о переходе на более корректные годовые данные по медианной зарплате и доходам?
— На этот вопрос мы ответим совместно с Минтрудом, потому что у любого подхода есть свои за и против. С одной стороны, мы прекрасно понимаем проблемы ежеквартального расчета и некоторые неточности, возникающие
— Вы сами за какой подход?
— Есть и за, и против у каждого подхода. К сожалению, простого решения нет. Конечно, Росстат хочет выдавать как можно более точные данные и как можно чаще.
— Я за годовой!
— Я рад, но шансов на такое решение мало. С точки зрения общественного восприятия это будет выглядеть так, будто
Вы помните, как мы переходили с ежемесячной на квартальную публикацию по доходам. До сих пор нас просят вернуть ежемесячные расчеты, хотя мы четко показали, что раньше это было моделирование, что из пяти необходимых источников данных у нас в ежемесячном разрезе есть только два или три, все остальное просто досчитывается. Мы показали, что такой подход не работает в случае серьезных изменений в экономике — как, например, происходит сейчас на фоне коронавируса. Уже прошло больше года, а нам постоянно этот вопрос задают: «Верните обратно ежемесячные публикации».
— По потребительской корзине в принципе обсуждался вопрос, чтобы оставить ее для расчета прожиточного минимума и расширить до рационального потребления?
— Конечно, обсуждался неоднократно, но это не прерогатива Росстата. Мы участвовали во всех обсуждениях и везде высказывали свою точку зрения.
— В коронавирусный кризис пособия выплачивались не только нуждающимся, но и всем гражданам. Например, с детьми. Были повышены выплаты безработным. У вас есть оценки, как это повлияло на доходы населения?
— У Росстата есть соответствующее обследование: мы анализируем структуру расходов, доходов населения. Оно показало, что и в первом, и во втором квартале этого года доля социальных выплат существенно выросла. Во втором квартале этого года доля социальных пособий всех видов, включая пособия на детей, но без пенсий, в структуре денежных доходов населения составила 7,5%, в аналогичный период 2019-го — 4,5%.
Во втором квартале этого года до населения было доведено 359 млрд рублей, которые были выделены в качестве дополнительных мер соцподдержки населения в период пандемии.
Кроме того, мы в октябре проводим комплексное обследование условий жизни населения. Там тоже есть вопросы, которые позволят включать информацию о доходах, об условиях жизни, трудовой деятельности тех социальных групп, которые в первую очередь нуждаются во внимании: семьи с детьми, пожилые люди. Появится дополнительная информация.
— Эксперты при этом отмечают, что некоторые пособия, не связанные с пандемией, получают люди, которых нельзя отнести к нуждающимся. Изменит ли с точки зрения адресности поддержки создание социального казначейства и перепись населения?
— Социальное казначейство — прекрасная идея, «одно окно» для мер соцподдержки, единая технологическая платформа. Именно мне эта тема особенно близка, потому что до работы в Росстате я 10 лет участвовал в создании сети многофункциональных центров «Мои документы», входил в команду, которая реализовывала этот проект по всей стране.
В начале 2006 года, когда строили первые МФЦ, никто не верил в успех. Говорили, что невозможно переделать все процессы и собрать все услуги. Сегодня сложно представить свою жизнь без них, насколько они стали привычны.
Уверен, что проект социального казначейства позволит совершить такой же прорыв в мире соцподдержки.
Здесь надо понимать, что социальное казначейство и данные переписи — две стороны одной медали. Социальное казначейство фокусируется на адресной помощи, то есть государство будет знать, кому, когда и в каком объеме необходимо помогать. Это персонифицированная информация. Данные переписи — это база для принятия управленческих решений на основании портрета нашей страны — мозаики из портретов отдельных населенных пунктов, которую мы создадим. Это деперсонифицированные данные, и в них нет информации о доходах населения.
В итоге государство знает, как распределять деньги, помощь, готово инвестировать ресурсы в инфраструктуру, а человек знает, на какую поддержку государства он может рассчитывать и как ее получить.
— Росстат постоянно упрекают, что данные переписи публикуются только через год. Планируются ли изменения в нынешнем обследовании?
— Да. Мы говорим, что это первая цифровая перепись, в том числе за счет широкого использования технологий и информационных систем для обработки данных. Всю информацию мы сразу будем получать в цифровом виде либо с планшетов, с которыми пойдут переписчики, либо с портала госуслуг.
Напомню, что у нас основной этап переписи пройдет в апреле следующего года, а перепись на труднодоступных территориях стартует уже сейчас, в октябре этого года, и продлится до июня 2021-го.
Предварительные данные появятся уже в октябре 2021 года — через три месяца после завершения переписи на труднодоступных территориях, то есть существенно быстрее, чем раньше. С октября 2021-го еще год Росстат будет постепенно публиковать более подробную детализированную информацию в новых разрезах. Все результаты будут опубликованы до конца 2022 года — это значительно быстрее, чем при предыдущих переписях.
— Не помешает ли вашим планам новый подъем заболеваемости коронавирусом? Если он окажется таким же сильным, как и весной, нет ли планов в очередной раз передвинуть сроки переписи?
— Как я уже сказал, по труднодоступным территориям перепись уже сейчас идет и, я надеюсь, будет продолжаться в плановом режиме. На этих территориях сейчас нет
— Полагаете, сдвигать сроки не надо?
— Пока мы на это не рассчитываем и действуем исходя из сроков, которые зафиксированы в распоряжении правительства. Кроме того, можно пройти перепись самостоятельно через портал «Госуслуги.ру».
Мы проводили недавно исследование, которое показывает, что люди уже готовы участвовать в
интернет-переписи.И коронавирус, скорее всего, еще больше повлияет на популярность онлайн-сервисов.Больше людей будут готовы переписаться онлайн, не общаясь с переписчиком.
— Вряд ли это касается труднодоступных территорий?
— Например, есть
Нам важно, чтобы переписались абсолютно все, без исключений.
— Почему это так важно?
— На таких территориях чаще всего живут малые народы, и мы обязаны зафиксировать всё культурное и этническое многообразие России. В стране живет более 190 народов, по данным последней переписи, 47 из них — коренные малочисленные народы.
Несколько примеров по итогам переписи 2010 года. В Ленинградской области живут 1380 вепсов, 169 ижорцев, 33 человека этноса водь. В Дагестане и Чечне живут 24 человека, которые относят себя к чамалалам. Мы обязаны зафиксировать все это многообразие. Это одна из целей переписи, таких данных больше нет нигде.
— Как вы отметили, люди «относят» себя к народам. А еще каждую перепись у нас появляются новые «народы» — эльфы, гномы. Сейчас наверняка стоит ожидать, что
— Мы не имеем права не учитывать. В любом случае перепись, в соответствии с международными рекомендациями, основана на принципе самоидентификации. Кем человек себя считает, так мы его и записываем. Мы понимаем, что таких людей очень мало и в итоговых отчетах они попадают
— Если женщина скажет, что она мужчина?
— Он так и зафиксирует, а как же иначе?
— А какие категории россиян проявляют в переписи наибольшую активность? Наверняка пенсионеры?
— Действительно, пенсионеры часто с удовольствием идут на контакт.
— У вас есть ожидания, сколько людей пройдут перепись именно электронным способом?
— Здесь мы не ставим никаких показателей эффективности, но можно назвать некоторые ориентиры. Мы понимаем, что некоторые люди настолько привыкли работать в формате онлайн, что если мы не предоставим им такую возможность, то их просто потеряем. Они уже не готовы общаться с переписчиком, поэтому такой интерфейс просто обязан быть. Это стандарт всех передовых переписей во всем мире.
Но даже в небольших и одновременно самых «цифровых» странах, например в Эстонии, где очень развита система электронного правительства, всего две трети граждан прошли перепись через портал.
Повторюсь, в этой стране очень развитое электронное правительство, все услуги только в электронном виде, практически все жители зарегистрированы на соответствующих порталах. И всё равно только две трети, это абсолютный максимум.
— Нет ли у вас планов
— Мы обсуждаем это, ищем партнеров. Безусловно, такие нестандартные решения тоже могут мотивировать людей участвовать в переписи.
Для примера: в Белоруссии во время переписи каждый день разыгрывались мобильные телефоны среди тех, кто переписался в электронном виде.
— Какие еще технологии будут использованы в переписи?
— В числе прочих источников мы планируем обработать данные от операторов мобильной связи.
На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов.
Будет заказана соответствующая работа. Это позволит нам верифицировать данные, полученные традиционными способами.
— На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, которые показали резкий рост смертности в
— Пока рано говорить об этом. По итогам года Росстат планирует выйти с комплексным докладом, постараемся там на этот вопрос ответить. Смертность выросла. Но умирают в том числе люди, которые без коронавируса
— Не собираетесь заодно изменить демографический прогноз, раздвинув рамки до 2050 года?
— Пока не планируем. Мы могли бы это сделать, но точность такого прогноза будет невысокой. Зачем?
— Сами не опасаетесь коронавируса?
— Мы так же, как остальные госслужащие, не прекращали работать во время коронавирусной эпидемии.
Несмотря на внедрение цифровых технологий, использование видеоконференцсвязи и другие меры, в системе статистики переболело большое количество людей — около 500 человек переболели коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией.
Мне удалось избежать болезни, хотя достаточно много людей рядом перенесли коронавирусную инфекцию, в том числе два моих заместителя. Также я принял участие в тестировании вакцины, привился в числе «экспериментаторов».
— «Спутником» прививались?
— Да. Двухкомпонентная прививка, два укола с перерывом в 21 день.
— Нормально перенесли?
— Ничего особенного не почувствовал. Ни температуры, ни озноба не было, только усталость под конец рабочего дня.
Прививку сделал в том числе
Анна Каледина