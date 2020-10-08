Специалисты назвали уязвимость медицинских масок

По утверждению экспертов, вода ограничивает поток воздуха, что способствует уязвимости средств индивидуальной защиты.
Бывший представитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с раком Кэрол Сикора отметила, что влага делает медицинские маски пористыми и все типы таких средств теряют свою защитную функцию. Она посоветовала их чаще менять, особенно в сырую и влажную погоду, ее также поддержал профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор подчеркнувший, что очень важно, чтобы маски оставались сухими.