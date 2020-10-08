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03:11 (мск), источник: BFM.ru

Италия продлевает чрезвычайное положение до конца января

Ношение защитных масок становится обязательным даже на открытом воздухе.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

Италия продлевает чрезвычайное положение до конца января, а ношение защитных масок становится обязательным даже на открытом воздухе, сообщает AFP из Рима.

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В среду в стране был зафиксирован самый большой рост новых случаев заболеваний коронавирусом — 3678 — на тысячу больше, чем за предыдущие 24 часа. Такого роста в стране не наблюдалось с середины апреля, когда население было на карантине.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подчеркнул в среду, что Италия вступила «в новую фазу со всплеском заражений», требуя «большей строгости» для защиты производственной деятельности страны.

Тем, кто не будет носить маски, грозит штраф до 1000 евро, сказал он, рекомендуя носить их также при приеме друзей дома.

В Италии чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 было впервые введено в феврале, а затем продлено до 15 октября.

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