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03:56 (мск), источник: ТАСС

Более 36 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 8 октября — По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев заражения зафиксировано в США.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Агентство «Москва»

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 36 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 36 026 644, умерли 1 053 357 человек, выздоровели 25 117 417.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 544 612). Далее следуют Индия (6 757 131) и Бразилия (4 969 141).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения, выздоровели 995 275 человек, умерли 21 865.

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