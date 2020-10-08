03:56 (мск), источник: ТАСС
Более 36 млн человек в мире заразились коронавирусом
ТАСС, 8 октября — По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев заражения зафиксировано в США.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 36 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 544 612). Далее следуют Индия (6 757 131) и Бразилия (4 969 141).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения, выздоровели 995 275 человек, умерли 21 865.