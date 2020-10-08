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11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден камень, отколовшийся от горы 1,2 миллиарда лет назад

Валун появился в результате старейшего из известных камнепадов.

Источник: Z. Killingback; R.E. Holdsworth; R.J. Walker; S. Nielsen; E. Dempsey; K. Hardman

На северо-западном побережье Шотландии найден камень, который откололся от горы и упал 1,2 миллиарда лет назад, когда на Земле еще не существовало ни животных, ни растений.

Это свидетельство самого старого камнепада из известных ученым, говорят исследователи в работе, опубликованной в Geology.

Побережье Шотландии ученые называют «геологическим Диснейлендом». Здесь сохранились свидетельства формирования и разрушения древних суперконтинентов. Исследователям удалось установить, что 1,2 миллиарда лет назад на северо-западном побережье региона образовался большой бассейн. Здесь появились первые озера и реки. В результате сильного землетрясения валун весом 250 тысяч тонн упал с высоты около 15 метров и частично погрузился в размытую почву.

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Сам обрыв с течением времени исчез, а на камне сохранились трещины, появившиеся в результате падения. Именно характер трещин и забившегося в них речного осадка помог ученым воссоздать историю камня.

Анна Лысенко

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