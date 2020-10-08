11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден камень, отколовшийся от горы 1,2 миллиарда лет назад
Валун появился в результате старейшего из известных камнепадов.
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Это свидетельство самого старого камнепада из известных ученым, говорят исследователи в работе, опубликованной в Geology.
Побережье Шотландии ученые называют «геологическим Диснейлендом». Здесь сохранились свидетельства формирования и разрушения древних суперконтинентов. Исследователям удалось установить, что 1,2 миллиарда лет назад на
Сам обрыв с течением времени исчез, а на камне сохранились трещины, появившиеся в результате падения. Именно характер трещин и забившегося в них речного осадка помог ученым воссоздать историю камня.
Анна Лысенко