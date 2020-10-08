Вторая волна обходит Китай

«Китайская чума» — так президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом на прошлой неделе, назвал заболевание, внесшее хаос в жизнь всего мирового сообщества. Он неоднократно обвинял Китай в случившемся, сейчас же эту тактику подхватила политическая элита и приближенные президента США. Блэр Брандт, один из крупных жертвователей предвыборной кампании кандидата от республиканцев, например, сообщил в своем аккаунте в Twitter, когда стало известно о заражении господина Трампа: «Китайская коммунистическая партия совершила биологическую атаку на нашего президента».
Вашингтон не случайно обрушивает критику на Пекин. Еще в марте США обогнали его по количеству зарегистрированных случаев заражения.
7 октября Китай сообщил о семи новых случаях заражения, в то время как Америка — о 52,5 тыс. инфицированных за сутки.
Пока США и другие
В сентябре исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан поздравил Китай с тем, что за две недели в стране не было ни одного локального случая COVID-19 — лишь завозные.
Похожим образом ситуация в КНР развивалась еще в апреле: тогда впервые случаи заражения ограничились привезенными
Примечательно, что на тот момент в Китае уже начали снимать социальные ограничения, действовавшие на протяжении двух месяцев. Именно они, по мнению эксперта по вопросам здравоохранения Хуачжунского университета У Танчунь, «помогли предотвратить распространение инфекции внутри страны» и «стали решающим фактором в победе Ухани (над коронавирусом.— “Ъ”)».
Напомним, тотальный карантин в провинции Хубэй со столицей в городе Ухань, ставшем очагом инфекции, ввели 23 января. После этого Пекин начал постепенно вводить ограничения по всей стране: закрылись школы, спортивные центры, бары и другие общественные места, маски стали обязательным атрибутом, власти ограничили передвижение граждан.
Прежде чем попасть в отели, рестораны, магазины, метро и жилые комплексы, граждане КНР должны были показать свой цветовой код — красный, желтый или зеленый.
Он обновлялся автоматически, анализируя персональные данные, добытые службами вручную (например, с помощью опросов инфицированных, просмотра записей с камер видеонаблюдения) и автоматически — при помощи считывания информации с кредитных карт и систем геолокации. Так что код человека, посетившего общественное заведение, где до этого был инфицированный, с зеленого мог практически сразу поменять цвет на желтый.
Уже к началу марта Китаю удалось значительно снизить статистику заболеваемости. Если в феврале ежесуточный прирост составлял от 2 до 3,5 тыс. заболевших, то в марте показатели снижались и до 30, и даже до нуля случаев в сутки. Хотя ситуация в Китае остается стабильной, ученые не отрицают вероятность наступления второй волны.
Тем временем о начале второй волны уже заявили власти Италии, Франции, Австрии, Чехии, Великобритании, Канады. Франция и Британия за последнюю неделю побили свои рекорды суточного прироста за все время пандемии. В России теперь вновь выявляется более 10 тыс. заболевших ежесуточно. В целом, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 людей в мире превышает 36,1 млн. Умерло 1,05 млн.
Анастасия Домбицкая.