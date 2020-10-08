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14:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Вторая волна обходит Китай

КНР пока удается избегать новой вспышки COVID-19.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters
По всему миру растет напряженность из-за распространения COVID-19. Европа вводит новые ограничения, в Израиле вновь действует тотальный карантин. На этом фоне ситуация в Китае, откуда и начал распространяться новый коронавирус, остается спокойной: сегодня по числу выявленных случаев он занимает в мире 46-е место — всего 90,6 тыс. при населении в 1,4 млрд человек.

«Китайская чума» — так президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом на прошлой неделе, назвал заболевание, внесшее хаос в жизнь всего мирового сообщества. Он неоднократно обвинял Китай в случившемся, сейчас же эту тактику подхватила политическая элита и приближенные президента США. Блэр Брандт, один из крупных жертвователей предвыборной кампании кандидата от республиканцев, например, сообщил в своем аккаунте в Twitter, когда стало известно о заражении господина Трампа: «Китайская коммунистическая партия совершила биологическую атаку на нашего президента».

Вашингтон не случайно обрушивает критику на Пекин. Еще в марте США обогнали его по количеству зарегистрированных случаев заражения.

Сейчас же количество выявленных случаев там (7,55 млн) превосходит статистику КНР в 82 раза, а по летальным исходам — в 44 раза.

7 октября Китай сообщил о семи новых случаях заражения, в то время как Америка — о 52,5 тыс. инфицированных за сутки.

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Пока США и другие страны-лидеры по заболеваемости пытаются предотвратить новые вспышки коронавируса, успех Китая в борьбе с пандемией признали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сентябре исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан поздравил Китай с тем, что за две недели в стране не было ни одного локального случая COVID-19 — лишь завозные.

Похожим образом ситуация в КНР развивалась еще в апреле: тогда впервые случаи заражения ограничились привезенными из-за границы, а количество смертей свелось к нулю. Однако тогда США отнеслись к этому с недоверием, обвинив Китай в занижении статистики, в том числе летальных исходов. Эту информацию опубликовал Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа. Подробностей, однако, анонимные источники не дали, сославшись на секретность доклада американской разведки.

Примечательно, что на тот момент в Китае уже начали снимать социальные ограничения, действовавшие на протяжении двух месяцев. Именно они, по мнению эксперта по вопросам здравоохранения Хуачжунского университета У Танчунь, «помогли предотвратить распространение инфекции внутри страны» и «стали решающим фактором в победе Ухани (над коронавирусом.— “Ъ”)».

Напомним, тотальный карантин в провинции Хубэй со столицей в городе Ухань, ставшем очагом инфекции, ввели 23 января. После этого Пекин начал постепенно вводить ограничения по всей стране: закрылись школы, спортивные центры, бары и другие общественные места, маски стали обязательным атрибутом, власти ограничили передвижение граждан.

Более того, по данным Bloomberg, чтобы составить «картину риска» каждого человека в отдельности, в Китае использовали функции отслеживания в приложениях компаний Alibaba Group и Tencent.

Прежде чем попасть в отели, рестораны, магазины, метро и жилые комплексы, граждане КНР должны были показать свой цветовой код — красный, желтый или зеленый.

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Он обновлялся автоматически, анализируя персональные данные, добытые службами вручную (например, с помощью опросов инфицированных, просмотра записей с камер видеонаблюдения) и автоматически — при помощи считывания информации с кредитных карт и систем геолокации. Так что код человека, посетившего общественное заведение, где до этого был инфицированный, с зеленого мог практически сразу поменять цвет на желтый.

Уже к началу марта Китаю удалось значительно снизить статистику заболеваемости. Если в феврале ежесуточный прирост составлял от 2 до 3,5 тыс. заболевших, то в марте показатели снижались и до 30, и даже до нуля случаев в сутки. Хотя ситуация в Китае остается стабильной, ученые не отрицают вероятность наступления второй волны.

Тем временем о начале второй волны уже заявили власти Италии, Франции, Австрии, Чехии, Великобритании, Канады. Франция и Британия за последнюю неделю побили свои рекорды суточного прироста за все время пандемии. В России теперь вновь выявляется более 10 тыс. заболевших ежесуточно. В целом, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 людей в мире превышает 36,1 млн. Умерло 1,05 млн.

Анастасия Домбицкая.

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