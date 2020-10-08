13:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль обеспокоен статистикой по COVID-19
В Кремле считают статистику по заболеваемости COVID-19 поводом для серьезной обеспокоенности и мобилизации граждан, заявил
По мнению
Дмитрий Песков напомнил, что опыт весны позволил мобилизировать и переналадить систему здравоохранения под потребности эпидемии.
Накануне Песков сказал, что Кремль не видит повода не доверять данным о числе заболевших коронавирусом в России. Кроме того, в Кремле готовы инициировать разбирательства, если имели место быть факты отказа в тестировании на COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается сейчас в России, — не новая волна, а продолжение эпидемического процесса.
В России за прошедший день зарегистрировали 11 493 случая заражения COVID-19, число новых случаев третий день подряд превышает 11 тыс. При этом пациенты и власти регионов сообщают о сокращении свободных коек для больных COVID-19.