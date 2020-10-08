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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль обеспокоен статистикой по COVID-19

В Кремле считают статистику по заболеваемости COVID-19 поводом для серьезной обеспокоенности и мобилизации граждан, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков во время пресс-колла. Если россияне не будут соблюдать гигиенические и санитарные режимы, рост заболеваемости будет еще более ощутимым, считает Песков.

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Источник: Reuters

По мнению пресс-секретаря президента, эпидемиологическая ситуация в регионах более понятна руководителям на местах. «И вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM».

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Пресс-секретарь президента добавил, что несоблюдение мер может привести к росту инфицирования, и «руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять».

Дмитрий Песков напомнил, что опыт весны позволил мобилизировать и переналадить систему здравоохранения под потребности эпидемии.

Накануне Песков сказал, что Кремль не видит повода не доверять данным о числе заболевших коронавирусом в России. Кроме того, в Кремле готовы инициировать разбирательства, если имели место быть факты отказа в тестировании на COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается сейчас в России, — не новая волна, а продолжение эпидемического процесса.

В России за прошедший день зарегистрировали 11 493 случая заражения COVID-19, число новых случаев третий день подряд превышает 11 тыс. При этом пациенты и власти регионов сообщают о сокращении свободных коек для больных COVID-19.

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