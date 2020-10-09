Школу в Ишиме оштрафовали за имитацию захвата заложников на уроке ОБЖ

Заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию сделано замечание. Директору школы, его заместителю, а также учителю ОБЖ, проводившему урок, было объявлено по выговору.
«Кроме того, по инициативе прокуратуры директор школы привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 10 тыс. руб. На 50 тыс. руб. оштрафовано само учебное заведение за нарушение прав обучающихся», — отметили в пресс-службе.
Напомним, 4 сентября в школе № 2 в Ишиме организовали внеурочное занятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На мероприятии учащихся пятого класса «захватили» в заложники. Роли террористов «играли» ученики кадетских классов. По словам детского омбудсмена в Тюменской области Андрея Степанова, большая часть детей отнеслась к занятию «с легкой иронией», однако одному мальчику стало плохо. На ситуацию обратил внимание губернатор Тюменской области Александр Моор, который отметил, что «на детях экспериментов не ставят». >.
Ранее прокуратура внесла представление главе Ишима Федору Шишкину в связи с нарушением деятельности школы.
Илья Смирнов, Екатеринбург.