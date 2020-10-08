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14:16 (мск), источник: Интерфакс

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Нобелевский комитет в Стокгольме объявил лауреата премии по литературе. Премия 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Источник: The Nobel Prize

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, живет в Кембридже (штат Массачусетс), профессор английского языка в Йельском университете.

В прошлом году Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года.

Премия за 2019 год досталась австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке «за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования». Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии: наградой отмечены Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна «за развитие метода редактирования генома».

Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.

Нобелевскую премию по физике разделили Роджер Пенроуз «за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности», а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.

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