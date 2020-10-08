16:10 (мск), источник: Комсомольская правда
У Марии Певчих не нашли предполагаемую бутылку с «Новичком» при досмотре в аэропорту
Бутылка, с которой она прилетела в Омск, была куплена уже в стерильной зоне.
У спутницы Навального в Сибири Марии Певчих при досмотре в аэропорту Новосибирска, куда она прибыла из Томска, емкостей с водой не было, бутылку она купила уже в стерильной зоне. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил заместитель начальника Следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.
— По информации СМИ, в Германии провели анализ на токсины бутылки с водой, представленной Марией Певчих, на которой якобы обнаружено присутствие
Никаких емкостей с жидкостью не было обнаружено и при досмотре сопровождавшего Певчих Георгия Албурова. Это подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта и рентгенотелевизионной установки при осмотре багажа.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, полицейские хотят опросить Марию Певчих в рамках проверки данных о его возможном «отравлении». Правоохранители установили, что она не является сотрудницей ФБК.