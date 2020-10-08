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16:10 (мск), источник: Комсомольская правда

У Марии Певчих не нашли предполагаемую бутылку с «Новичком» при досмотре в аэропорту

Бутылка, с которой она прилетела в Омск, была куплена уже в стерильной зоне.

У спутницы Навального в Сибири Марии Певчих при досмотре в аэропорту Новосибирска, куда она прибыла из Томска, емкостей с водой не было, бутылку она купила уже в стерильной зоне. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил заместитель начальника Следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

— По информации СМИ, в Германии провели анализ на токсины бутылки с водой, представленной Марией Певчих, на которой якобы обнаружено присутствие нервно-паралитического отравляющего вещества. Также были сведения о перевозке автомобилем и самолетом из Томска в Германию этого предмета, однако следователи установили, что Мария Певчих после инцидента с Навальным проследовала из Томска в Новосибирск на машине, а далее — на самолете в Омск, — говорится в сообщении.

Сергей Потапов подчеркнул, что на предполетном осмотре в Новосибирске при Певчих (как в ручной кладе, так и в чемодане) не было никаких бутылок с водой. Бутылку «Святого источника», объемом 500 мл она купила уже в стерильной зоне аэропорта, и вместе с ней прилетела в Омск.

Никаких емкостей с жидкостью не было обнаружено и при досмотре сопровождавшего Певчих Георгия Албурова. Это подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта и рентгенотелевизионной установки при осмотре багажа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, полицейские хотят опросить Марию Певчих в рамках проверки данных о его возможном «отравлении». Правоохранители установили, что она не является сотрудницей ФБК.

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