00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 16 октября
Начало битвы под Лейпцигом, основание компании Диснея, первый подземный переход в СССР и другие памятные события, которые произошли в этот день в разные годы.
Ежегодно 16 октября весь мир отмечает Всемирный день продовольствия. Эта памятная дата была провозглашена на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН в 1979 году. Именно 16 октября 1945 года и была основана FAO.
Главная цель данного дня — повышение уровня осведомленности населения в отношении существующей в мире продовольственной проблемы. А еще это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.
16 октября 1813 года началась крупнейшая битва в череде Наполеоновских войн и в мировой истории до Первой мировой войны — сражение под Лейпцигом. Его также называют битвой народов: на стороне Наполеона в конфликте участвовали французы, поляки, голландцы, итальянцы, саксонцы и бельгийцы, а в составе войск союзников находились австрийцы, шведы, народы Российской империи, пруссаки, баварцы.
Битва произошла на территории Саксонии. В первый день сражения Наполеон удачно атаковал, но под давлением превосходящих сил союзников вынужден был 18 октября отступить к Лейпцигу. 19 октября Наполеон с большими потерями начал отступление во Францию. Битва под Лейпцигом стала первым сражением, в котором Наполеон потерпел поражение. Следующей весной Шестая коалиция победила Наполеона и заставила его отречься от престола.
В 1913 году на месте битвы был сооружен памятный монумент. А по инициативе России был построен храм русской воинской славы в Лейпциге.
В 1847 году в этот день впервые увидел свет роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Роман стал новым словом в английской литературе XIX века и важной вехой в истории борьбы за женское равноправие. Он имел большой успех у читателей. Их привлек и поразил образ главной героини — смелой и чистой девушки, одиноко ведущей тяжкую борьбу за существование и за свое человеческое достоинство.
97 лет назад была основана одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире — «The Walt Disney Company». Братья Уолтер Элайас и Рой Оливер Диснеи создали небольшую анимационную студию, которая стала впоследствии транснациональной корпорацией, включающей в себя одну из крупнейших голливудских студий, одиннадцать парков развлечений, два аквапарка и несколько сетей телерадиовещания.
16 октября 1959 года под улицей Горького (современной Тверской) в Москве открылся первый пешеходный переход. Его необходимость возникла, когда движение автотранспорта заметно возросло, и привычные наземные переходы перестали быть достаточно безопасными. Созданием перехода занимались метростроевцы. На открытие приехал Никита Хрущев, который одобрил дальнейшее интенсивное строительство подземных переходов во всех городах СССР.
Позже в этом же году в столице открыли еще три подземных перехода: у «Детского мира», у метро «Октябрьская» и у проспекта Маркса. Позже переходы такого типа начали появляться и в других крупных городах страны: в 1963 году в Ленинграде, а в 1964 — в Киеве.
Сегодня 166 лет со дня рождения английского поэта и писателя Оскара Уайльда. Он был одним из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, одной из ключевых фигур европейского модернизма и эстетизма. Всю жизнь он противостоял общественному мнению, а единственное прибежище от пошлости, скуки и монотонного однообразия Оскар видел в искусстве, и это слово он всегда писал с заглавной буквы.