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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что большие драгоценные камни могут вырастать за пару часов

Это зависит от химического состава магмы.

Источник: Reuters

Крупные топазы, гранаты, изумруды, цирконы и другие ценные минералы могут формироваться в недрах Земли очень быстро — от нескольких часов до пары дней, установили исследователи из Университета Райса в Техасе.

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Как известно, эти камни встречаются в пегматитах — магматических горных породах, формирующихся при затвердевании магмы. Размер минералов при этом зависит от скорости остывания природного расплава. Если магма остыла быстро, драгоценные камни будут мелкими. Если расплав остывает в течение сотен или тысяч лет, минералы получатся крупными.

Ученые создали математическую модель процесса кристализации, показывающую скорость роста минералов в зависимости от их химического состава. Как оказалось, если в расплав попадает достаточное количество воды, минералы растут намного быстрее.

В результате для формирования крупных драгоценных камней не нужны сотни или тысячи лет — они могут вырасти всего за несколько часов. В случае же, если магма с «удачным» составом остывает несколько лет, вес кристаллов может достигнуть даже десятков тонн.

Анна Лысенко

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