17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что большие драгоценные камни могут вырастать за пару часов
Это зависит от химического состава магмы.
Крупные топазы, гранаты, изумруды, цирконы и другие ценные минералы могут формироваться в недрах Земли очень быстро — от нескольких часов до пары дней, установили исследователи из Университета Райса в Техасе.
Как известно, эти камни встречаются в пегматитах — магматических горных породах, формирующихся при затвердевании магмы. Размер минералов при этом зависит от скорости остывания природного расплава. Если магма остыла быстро, драгоценные камни будут мелкими. Если расплав остывает в течение сотен или тысяч лет, минералы получатся крупными.
Ученые создали математическую модель процесса кристализации, показывающую скорость роста минералов в зависимости от их химического состава. Как оказалось, если в расплав попадает достаточное количество воды, минералы растут намного быстрее.
В результате для формирования крупных драгоценных камней не нужны сотни или тысячи лет — они могут вырасти всего за несколько часов. В случае же, если магма с «удачным» составом остывает несколько лет, вес кристаллов может достигнуть даже десятков тонн.
Анна Лысенко