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День в истории: 17 октябряВспышка сверхновой, основание Петропавловска-Камчатского, массовое убийство в Керченском колледже и другие памятные события этого дня
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00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 17 октября

Вспышка сверхновой, основание Петропавловска-Камчатского, массовое убийство в Керченском колледже и другие памятные события этого дня.

Источник: ООН

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Этот день отмечается по инициативе ООН с 1993 года. В этом году тема Международного дня — «Действовать вместе, чтобы добиться социальной и экологической справедливости для всех». Люди, живущие в крайней нищете, часто больше всего страдают от изменения климата и загрязнения окружающей среды, говорится в заявлении организаторов.

Сверхновая Кеплера

17 октября 1604 года знаменитый немецкий астроном Иоганн Кеплер начал наблюдение сверхновой звезды SN 1604, названной впоследствии Сверхновой Кеплера. Она вспыхнула за неделю до этого в созвездии Змееносца, приблизительно в 20 тыс. световых лет от Солнечной системы, и была видна на Земле еще год. Результаты своих наблюдений Кеплер опубликовал в научном труде, чем внес большой вклад в развитие астрономии и последующие наблюдения за сверхновыми.

Основание Петропавловска-Камчатского

17 октября 1740 года участники Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский. Это один из самых старых городов на Дальнем Востоке. Основателем города стал штурман мичманского ранга Иван Фомич Елагин, которому поручили исследовать морской берег в этом регионе, составить карту Авачинской губы, а также построить жилые помещения и склады для экспедиции. Сюда прибыли пакетботы «Святой апостол Павел» и «Святой апостол Петр», в честь которых были названы Петропавловская гавань и Петропавловский острог.

В России основан первый в Европе государственный Музей игрушки

17 октября 1918 года в Москве основали Музей игрушки. Его основатель, искусствовед Николай Бартрам, начал собирать свою коллекцию игрушек в начале 1910-х. В 1931 году музей переехал из столицы в Сергиев Посад (в то время — Загорск), где сейчас располагается напротив Троице-Сергиевой лавры.

Музей игрушки — уникальное хранилище памятников древних эпох и современности. Он является самым первым музеем этого профиля в Европе.

Источник: РИА "Новости"

Массовое убийство в Керченском колледже

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже в результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек из числа учащихся и персонала, пострадали 67 человек. По версии следствия, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков заложил в колледже взрывчатку и открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего покончил с собой.

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