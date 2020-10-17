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День в истории: 17 октября
Вспышка сверхновой, основание
Этот день отмечается по инициативе ООН с 1993 года. В этом году тема Международного дня — «Действовать вместе, чтобы добиться социальной и экологической справедливости для всех». Люди, живущие в крайней нищете, часто больше всего страдают от изменения климата и загрязнения окружающей среды, говорится в заявлении организаторов.
17 октября 1604 года знаменитый немецкий астроном Иоганн Кеплер начал наблюдение сверхновой звезды SN 1604, названной впоследствии Сверхновой Кеплера. Она вспыхнула за неделю до этого в созвездии Змееносца, приблизительно в 20 тыс. световых лет от Солнечной системы, и была видна на Земле еще год. Результаты своих наблюдений Кеплер опубликовал в научном труде, чем внес большой вклад в развитие астрономии и последующие наблюдения за сверхновыми.
17 октября 1740 года участники Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали
17 октября 1918 года в Москве основали Музей игрушки. Его основатель, искусствовед Николай Бартрам, начал собирать свою коллекцию игрушек в начале 1910-х. В 1931 году музей переехал из столицы в Сергиев Посад (в то время — Загорск), где сейчас располагается напротив
Музей игрушки — уникальное хранилище памятников древних эпох и современности. Он является самым первым музеем этого профиля в Европе.
17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже в результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек из числа учащихся и персонала, пострадали 67 человек. По версии следствия, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков заложил в колледже взрывчатку и открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего покончил с собой.