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19:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Свиток Мао» испорчен. Автограф лидера коммунистического Китая украли и разрезали

Бумажный свиток длиной 2,8 метра, на котором упражнялся в каллиграфии Мао Цзедун и который был украден из дома гонконгского коллекционера, вернулся к владельцу разрезанным надвое.

Полиция предполагает, что свиток разрезали, поскольку его было неудобно показывать | Источник: GETTY IMAGES

«Кто-то, видимо, решил, что свиток слишком длинный, так что его неудобно разворачивать и показывать», — предполагает комиссар гонконгской полиции Тони Хо.

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Безупречное начертание иероглифов с незапамятных времен считается в Китае и Японии высоким искусством. «Великий кормчий» был отличным каллиграфом. На свитке он переписал стихи старых китайских поэтов.

Простая кража

10 сентября этого года трое воров проникли в дом Фу Чуньцяо, известного филателиста и коллекционера революционного искусства и исторических редкостей, который в это время находился по делам в материковом Китае.

По словам полицейских, действия злоумышленников были на удивления простыми: они вошли в 16-этажный жилой дом, подошли к квартире коллекционера, взломали железную решетку и деревянную дверь. Похитив ценные предметы, они вышли из здания тем же путем.

Помимо большого свитка, взломщики унесли старинные марки, медные монеты и еще несколько автографов Мао Цзедуна.
Мао Цзедун любил переписывать стихи китайских поэтов | Источник: GETTY IMAGES

Владелец оценил похищенное в пять миллиардов гонконгских долларов (645 млн долларов США, в том числе свиток — в 300 млн долларов США). На чем основаны такие астрономические цифры, неизвестно. В 2019 году образец каллиграфии Мао Цзедуна был продан на аукционе Sotheby’s за 519 тыс. фунтов (чуть больше 670 тыс. долларов).

Некий местный коллекционер, по его словам, купил разрезанный свиток всего за 500 гонконгских (64 американских) долларов, считая, что это дешевая подделка. Затем он прочитал полицейское объявление и 22 сентября обратился к властям. Сперва его задержали за приобретение краденого, но потом отпустили под залог.

Один подозреваемый участник кражи арестован, два других пока в бегах.

«Вид свитка, разрезанного пополам, просто разбил мне сердце, — заявил Фу Чуньцяо гонконгскому изданию South China Morning Post. — Это безусловно уменьшило его ценность, хотя конкретный ущерб предстоит определить».

Подозреваемого в похищении удалось задержать после того, как полиция нашла водителя такси, который помог идентифицировать возможных причастных к преступлению.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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