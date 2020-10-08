У препарата от коронавируса нашли новые побочные эффекты

«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений», ― говорится в документе с детальным анализом побочных эффектов.
Врач, фармаколог, доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрий Киселев напомнил, что впервые фавипиравир был зарегистрирован в Японии в 2014 году как резервное средство для лечения атипичного гриппа и до этого года широко не применялся.
При этом предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган» с этим действующим веществом. Как отметил специалист, там указывается возможность двигательных нарушений и повышение риска падений, однако уточняется, что
Кроме того, ученые указали на тот факт, что производители до сих пор не опубликовали ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата против SARS‑CoV-2.
В свою очередь, в Росздравнадзоре сообщили, что при необходимости в инструкции по применению российских препаратов для лечения COVID-19 «Коронавир» и «Арепливир» могут быть внесены изменения.