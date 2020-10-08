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20:58 (мск), источник: Forbes

Аналитики выявили рост уровня счастья россиян после отмены самоизоляции

Уровень счастья в России за год вырос на 11 процентных пунктов и составил 58%, следует из опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos. Это рекордный показатель среди 27 стран, где проходило исследование. Аналогичный рост был зафиксирован в Китае.

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Авторы исследования связывают рост уровня счастья в России в том числе со смягчением ограничений из-за коронавируса: опрос проводился в конце июля-начале августа, а режим самоизоляции, к примеру, в Москве был отменен только в июне.

В период самоизоляции люди ощутили важность и ценность личного общения и свободного передвижения, и после отмены ограничений «возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволил многим ощутить прилив счастья в жизни», отметил Ipsos.

Еще одна возможная причина — эффект низкой базы: в прошлом году уровень счастья в России резко опустился до 47% с 62% в 2018-м, следует из данных Ipsos. В общем с 2011 года доля россиян, считающих себя счастливыми, снизилась на 3 процентных пункта, отметила компания. Наиболее счастливыми за последние почти десять лет россияне чувствовали себя в мае 2013 и в феврале 2018 года (по 62%), следует из документа.

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В списке из 27 стран в 2020 году Россия по уровню счастья оказалась в середине — на 18 строчке. Самой счастливой страной назван Китай, где 93% опрошенных людей заявили, что считают себя очень или скорее счастливыми. Еще в семи странах счастливыми оказались более 75% опрошенных (Нидерланды, Саудовская Аравия, Канада, Франция, Австралия, Великобритания и Швеция).

Несмотря на пандемию COVID-19, мировой уровень счастья по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составил 63%, отмечают авторы исследования. Но в нескольких странах он значительно снизился, в том числе в Перу (на 26 п.п.), Чили (на 15 п.п.), Мексике (на 13 п.п.), Индии (на 11 п.п.), Австралии и США (на 9 п.п. в каждой из двух стран).

В целом за период с 2011 по 2020 год доля тех, кто считает себя счастливыми, сократилась в мире на 14 п.п.

Андрей Злобин

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