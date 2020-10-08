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23:07 (мск), источник: N + 1

Первая легальная ГМ-пшеница вырастет в Аргентине

Аргентина стала первой в мире страной, которая одобрила у себя выращивание генетически модифицированной пшеницы, сообщает агентство Reuters. Она несет в себе ген HB4 из подсолнечника, который помогает повысить урожай в засушливые годы. Однако фермеры не спешат запускать ее в производство — для этого необходимо, чтобы покупать такую пшеницу согласились соседние страны-импортеры.

Источник: Reuters

Пшеница — крайне непростой для генетической модификации объект. О трудностях, которые с ней возникают, мы подробно рассказывали в материале «Можно без хлеба». С одной стороны, дело в ее геноме: он состоит из шести комплектов хромосом, и, что бы мы в них ни встроили, необходимо удостовериться, что новый ген оказался во всех нужных местах одновременно и нигде не вызвал поломок.

С другой стороны, модифицировать пшеницу мешают анти-ГМО настроения в обществе. Несмотря на то, что некоторые ГМ-культуры давно уже выращивают — например, сою и кукурузу — но их используют в основном в качестве корма для животных. К тому же, пшеница — самая продаваемая культура в мире, поэтому разрешить ее придется в нескольких странах одновременно, иначе выращивать ее будет бессмысленно.

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Поэтому до сих пор официально одобренной ГМ-пшенице в мире не существовало. Отдельные ее сорта разрабатывали в Австралии и Великобритании, Индии и США — но ни в одной стране дело не зашло дальше испытаний. Тем временем пшеница продолжает мерзнуть, засыхать и гибнуть от грибковых болезней — и биотехнологи даже опубликовали манифест в Science с призывом дать ГМ-пшенице дорогу.

И вот первой страной, которая одобрила выращивание ГМ-сорта пшеницы, стала Аргентина — не самый большой производитель пшеницы в мире, но основной — в Латинской Америке. Одобренный министерством сельского хозяйства сорт несет в себе ген HB4, полученный из подсолнечника. Ранее его уже переносили в сою, и эта модификация одобрена и в других странах, например, США и Бразилии.

Ген HB4 придает злакам устойчивость к засухе. Как сообщает в своем пресс-релизе компания-создатель аргентинской ГМ-пшеницы Bioceres, в засушливые годы ген HB4 повышает урожай пшеницы на 20 процентов — что может быть особенно актуально в связи с тем, что климат меняется, а засухи случаются все чаще. При нормальной же погоде урожайность ГМ-сорта не отличается от обычной.

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Правда, одобрение правительством еще не означает, что ГМ-пшеницу активно начнут выращивать. Поскольку существенная часть аргентинской пшеницы идет на экспорт, успех ГМ-сорта зависит от того, решатся ли его покупать другие страны — например, Бразилия, которая почти три четверти всей пшеницы получает из Аргентины. Если там HB4-сорт не одобрят, то он останется «заперт» внутри страны без выхода на рынок и, скорее всего, выращиваться не будет. Впрочем, в компании Bioceres рассчитывают, что, поскольку встроенный в пшеницу ген происходит из другого культурного растения, которое тоже используют в пищу люди, особенного противодействия первая ГМ-пшеница не встретит.

Журналисты уже рассказывали о том, что в Японии генетически отредактированные с помощью CRISPR/Cas продукты признали безопасными, а российские ученые принялись редактировать картофель. Что же до противников генетической модификации организмов, то они, по данным тестов научной грамотности, оказались столь же самоуверенными, сколь и невежественными.

Полина Лосева

 Первая легальная ГМ-пшеница вырастет в Аргентине
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