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01:16 (мск), источник: Известия

Жилищный запрос: составлен рейтинг самых популярных жалоб в сфере ЖКХ

Больше всего россиян волнует состояние многоквартирных домов.

Источник: Известия

Стал известен рейтинг самых популярных жалоб населения в сфере ЖКХ. Россиян больше всего волнует неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов (18,1%), начисление платы за коммунальные услуги (12,2%) и управление объектами (11,5%). Такие данные на основании более 9,2 тыс. обращений за III квартал 2020 года «Известиям» предоставил национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

Там также отметили, что число жалоб в этом году растет, однако наблюдается устойчивая тенденция на сокращение количества обращений, связанных с оплатой коммуналки. Эксперты полагают, что этот тренд свидетельствует о переходе общества на новый уровень жилищной осведомленности. В Госдуме сообщили, что порядка 70% всех обращений граждан связаны со сферой ЖКХ.

Заплатить по счетам

Неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов беспокоит более 18% граждан, обратившихся на горячие линии некоммерческой организации «ЖКХ Контроль» в III квартале 2020 года. Эти данные были сформированы на основании анализа жалоб в региональные центры и приемную организации, сообщили «Известиям» в федеральной дирекции. Всего за этот период в центр поступило более 9,2 тыс. обращений.

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— Самой серьезной проблемой в ЖКХ, по данным граждан, сейчас является состояние многоквартирных домов. В 2020 году она проявилась как никогда остро. В период пандемии управляющие компании зачастую использовали средства, предназначенные на содержание и проведение текущих ремонтов общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования, — сообщила «Известиям» исполнительный директор центра, председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Она также отметила, что такая ситуация ожидаема, поскольку у организаций не только упали доходы, но и выросли расходы. На них возложили обязанности по проведению санитарных мероприятий в многоквартирных домах, но источников финансирования никто не указал, подчеркнула Разворотнева. Поэтому одним из методов решения проблемы стало сворачивание работ по обслуживанию зданий, что в перспективе привело к ухудшению качества проживания в таких домах.

Второй по значимости для граждан стала тематика начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Более 12% обращались именно с этой проблемой. Жильцов беспокоило соблюдение порядка начисления платы за ЖКУ, формирование и доставка документов, а также дополнительные платежи и комиссии.

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Третьей по важности стала проблематика управления многоквартирными домами (11,5%). В числе приоритетных вопросов люди также назвали споры хозяйствующих субъектов о праве управления многоквартирным домом, законность действий ТСЖ, раскрытие информации управляющими организациями.

В центре также отметили, что количество жалоб граждан в 2020 году устойчиво растет. Однако в течение года наблюдается тенденция на сокращение числа обращений, связанных с начислением платы за ЖКУ. К примеру, по итогам II квартала этой тематикой были озабочены 14,8% опрошенных жильцов, а сейчас их число сократилось до 12,2%. Тем не менее фиксируется повышение количества обращений, связанных с качеством коммунальных ресурсов (с 7,8 до 9,7%) и благоустройством придомовых территорий (с 6,7 до 7,8%).

В топ-10 тем, волнующих россиян, также вошли капитальный ремонт (8,7%), общие собрания собственников (4,3%), обращение с ТКО (3,6%) и другие темы. «Известия» направили запрос в Министерство строительства и ЖКХ.

Повышенная осведомленность

Специалисты отмечают, что рост числа людей, озабоченных состоянием многоквартирных домов, свидетельствует о переходе общества на новый уровень жилищной осведомленности. О такой тенденции «Известиям» рассказала руководитель проектов АНО «Центр жилищного просвещения» Ольга Аринцева.

— Очень хорошо, что людей больше всего волнует состояние многоквартирных домов, а только потом идут вопросы, связанные с ценовыми и платежными предпочтениями. Это значит, что постепенно люди приходят к выводу, что дома принадлежат им, а содержание дома — первичная задача. Можно сказать, что общество перешло на новый уровень в плане жилищной просвещенности, — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что во время пандемии люди, организации и местные власти искали возможности для проведения мероприятий по санитарно-эпидемиологической обработке подъездов. По ее словам, этот вопрос также в большой степени волновал людей, но в краткосрочный период.

В Госдуме «Известиям» сообщили, что порядка 70% всех обращений граждан касаются этой сферы. Член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин отметил актуальность данной тематики для населения.

— Граждане чаще всего приходят с проблемами, связанными с ветхим и аварийным жильем, низким качеством предоставляемых услуг. Также жалуются на непрозрачность процедур установления тарифов на коммуналку, — пояснил депутат.

Он также отметил, что проблемы практически везде идентичны — это продемонстрировали поездки по Свердловской, Астраханской, Пензенской и Владимирской областям. Много жалоб связано и с ростом тарифов на ЖКХ, отметил депутат. Он также сообщил, что во время пандемии ситуация в сфере стала еще сложнее. У людей просто нет финансовой возможности оплачивать ЖКУ, поскольку зарплаты снизились, а некоторые и вовсе потеряли работу, подытожил парламентарий.

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