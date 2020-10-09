Сбербанк спрогнозировал пики заболеваемости COVID

Эта модель рассчитана для Москвы и России при четырех сценариях развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их либо ведут себя как обычно.
Согласно модели, в Москве, в случае если жители будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом в 4895 заразившихся. При редких нарушениях срок сдвинется на 20 октября (плюс 5221 инфицированных), а при частых и полном нарушениях — на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно).
В России независимо от того, будут ли жители соблюдать, редко нарушать защитные меры или вести себя как обычно, пик заражаемости COVID-19 придется на 8 ноября, следует из расчетной модели. Однако суточный прирост заболевших будет разным — 16,8 тыс., 17,6 тыс. и 23,3 тыс. человек соответственно.
Если же население будет часто нарушать защитные меры, страна пройдет пик пандемии 12 ноября. Тогда за сутки могут выявить 21,9 тыс. заболевших.
Оперативный штаб воздержался от комментариев.
Число выявленных за сутки инфицированных растет в России с конца сентября. Последние три дня в стране ежесуточно выявляют более 11 тыс. новых зараженных. Это соответствует показателям первой половины мая, на которую в России пришелся пик пандемии.