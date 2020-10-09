На Камчатке опубликовали карту с результатами анализов проб воды

09:01 (мск), источник: РИА Новости
Исследованием воды, грунта и воздуха занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, а также множество ученых.
«На сайте kamgov.ru (официальный сайт правительства Камчатского края. — Прим. ред.) заработала картографическая версия данных по результатам анализов», — написал Солодов.
Ранее сообщалось, что для своевременного реагирования на экологическую обстановку на Тихом океане с 5 октября начала работу круглосуточная горячая линия. Всех жителей и гостей края просят в случае ухудшения здоровья либо обнаружения выброшенных на берег водных обитателей незамедлительно звонить по телефону +7 962 216 37 52.
С 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива — в границах
По предварительным данным, произошло загрязнение нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом. Идет расследование, возбуждены уголовные дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды.