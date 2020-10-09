Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах препарата для лечения COVID

Об этом говорится в базе данных «Фармконадзор 2.0», уточнили в Росздравнадзоре. Это касается препаратов на основе Фавипиравира (Авифавир, Арепливир, Коронавир). Ранее газета «Известия» сообщила, что фармакологи проанализировали данные о фавипиравире и обнаружили «моторные нарушения» у пациентов.
Сообщения о том, что у препарата есть побочные эффекты, как правило, связаны со случаями, когда «превышаются дозы» принимаемого препарата. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак. Он напомнил, что для того, чтобы говорить о сторонних эффектах, нужны доказательства.
Побочные эффекты не всегда означают, что «причиной был прием именно этого препарата», сказала РБК врач-инфекционист, заведующих кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. По ее словам, появление данных о побочных эффектах связано еще и с количеством людей, которые «болеют и лечатся». «Чем больше таких людей, тем больше мы можем увидеть нежелательных эффектов», — добавила она. Она призвала относиться критически к подобным сообщениям и устанавливать причинно-следственную связь между данными о побочных эффектах и приемом лекарства.
Действующее вещество фавипиравир было разработано японской компанией Fujifilm в 2014 году. Оно было одобрено как средство от новых видов гриппа. Весной 2020 года японские ученые исследовали способность препарата побороть COVID-19, но не смогли доказать его эффективность.
Аналогичный препарат попытались создать российские разработчики. В мае этого года Минздрав зарегистрировал лекарство «Авифавир», созданное компанией «Кромис». По данным ведомства, он показал эффективность 90% во время клинических испытаний. Спустя месяц Минздрав зарегистрировал препарат «Арепливир» от компании «Промомед». Последним процедуру регистрации прошел «Коронавир», разработанный компанией «Р-Фарм».
На данный момент в России зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. За прошедшие судки в стране было выявлено более 11,4 тыс. заболевших, еще 191 человек погиб от коронавируса. Всего за время пандемии в России заболели более 1,2 млн человек.