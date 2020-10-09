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10:14 (мск), источник: РИА Новости

Фотография 1900 года испугала пользователей Сети

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Участницы форума Mumsnet испугались старинной фотографии из-за одной странной детали.

Одна из пользовательниц опубликовала черно-белый снимок с работницами льняной фабрики в Белфасте, сделанный в 1900 году, и предложила остальным догадаться, что в этом фото необычного.

В комментариях началась дискуссия, в ходе которой участница заметила одинокую руку на плече у одной из женщин. При этом за спиной работницы стояла коллега, скрестив руки перед грудью, что опровергает версию о том, что это ее рука.
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Загадочная находка напугала пользовательниц, некоторые из которых предположили, что снимок является доказательством существования сверхъестественных сил.

«У нас уже достаточно поздно, собиралась идти спать и теперь увидела это», — написала Rookie93.

«Ох уж эта пугающая рука, появившаяся из ниоткуда», — добавила itchyfinger.

«Теперь я буду засыпать со включенным светом», — пожаловалась cheesymay.

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