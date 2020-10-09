10:14 (мск), источник: РИА Новости
Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Участницы форума Mumsnet испугались старинной фотографии
Одна из пользовательниц опубликовала
Загадочная находка напугала пользовательниц, некоторые из которых предположили, что снимок является доказательством существования сверхъестественных сил.
«У нас уже достаточно поздно, собиралась идти спать и теперь увидела это», — написала Rookie93.
«Ох уж эта пугающая рука, появившаяся из ниоткуда», — добавила itchyfinger.
«Теперь я буду засыпать со включенным светом», — пожаловалась cheesymay.