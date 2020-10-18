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День в истории: 18 октябряПродажа Аляски, основание BBC, исследование Венеры и другие события этого дня в истории
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00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 18 октября

Продажа Аляски, основание BBC, исследование Венеры и другие события этого дня в истории.

Россия продала Аляску США

18 октября 1867 года между Российской империей и Соединенными Штатами Америки был подписан акт о продаже Аляски, озаглавленный в русском варианте как «Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний».

Территория общей площадью 1 518 800 километров была продана США за 7,2 млн долларов.

На момент продажи Аляска была практически не обжита. К тому же, по подсчетам российского правительства, расходы на ее содержания и защиту были бы гораздо больше потенциальной прибыли.

Завершено строительство Транссибирской магистрали

В этот день в 1916 году состоялось открытие Хабаровского моста через реку Амур (также известного, как «Амурское чудо»). Мост с раздельным железнодорожным и автомобильным движением длиной 2599 метров (вместе с подъездными эстакадами — 3890,5 метров) обошелся в 13,5 миллионов рублей и стал частью и завершающим этапом строительства Транссибирской магистрали на территории Российской империи.

Основана британская радиовещательная корпорация BBC

18 октября 1922 года в Великобритании была основана одна из крупнейших телерадиокорпорацией в мире — BBC (British Broadcasting Corporation — «Британская вещательная корпорация»). Корпорация не является государственным СМИ, а представляет собой общественную организацию с Контрольным советом, состоящим из 12 попечителей, назначаемых королевой. Сегодня корреспонденты и филиалы BBC работают более чем в 200 странах мира, в том числе и в России.

Изучение атмосферы Венеры

53 года назад, в 1967 году, с космодрома Байконур был запущен советский космический аппарат «Венера-4», предназначенный для исследования планеты Венера. Аппарат был запущен 12 июня, но достиг орбиты исследуемой планеты лишь 18 октября.

Главным результатом полета станции «Венера-4» стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры.

Была обнаружена водородная корона, отсутствие радиационных поясов, а также выяснилось, что магнитное поле Венеры в 3 тысячи раз слабее магнитного поля Земли.

Источник: AP 2020

Теракт в Карачи

18 октября 2007 года в Пакистане произошел крупнейший теракт в истории страны. Это было спланированное покушение на председателя Народной партии Пакистана и бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутто, вернувшуюся в страну после восьмилетнего изгнания. Во время движения ее кортежа в соседнем автомобиле сработало взрывное устройство высокой мощности. В результате взрыва погибло более 130 человек и около 450 получили ранения. Сама Бхутто осталась жива, но была убита в результате следующего теракта.

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