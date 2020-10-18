00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 18 октября
Продажа Аляски, основание BBC, исследование Венеры и другие события этого дня в истории.
18 октября 1867 года между Российской империей и Соединенными Штатами Америки был подписан акт о продаже Аляски, озаглавленный в русском варианте как «Высочайше ратифицированная конвенция об уступке
На момент продажи Аляска была практически не обжита. К тому же, по подсчетам российского правительства, расходы на ее содержания и защиту были бы гораздо больше потенциальной прибыли.
В этот день в 1916 году состоялось открытие Хабаровского моста через реку Амур (также известного, как «Амурское чудо»). Мост с раздельным железнодорожным и автомобильным движением длиной 2599 метров (вместе с подъездными эстакадами — 3890,5 метров) обошелся в 13,5 миллионов рублей и стал частью и завершающим этапом строительства Транссибирской магистрали на территории Российской империи.
18 октября 1922 года в Великобритании была основана одна из крупнейших телерадиокорпорацией в мире — BBC (British Broadcasting Corporation — «Британская вещательная корпорация»). Корпорация не является государственным СМИ, а представляет собой общественную организацию с Контрольным советом, состоящим из 12 попечителей, назначаемых королевой. Сегодня корреспонденты и филиалы BBC работают более чем в 200 странах мира, в том числе и в России.
53 года назад, в 1967 году, с космодрома Байконур был запущен советский космический аппарат «Венера-4», предназначенный для исследования планеты Венера. Аппарат был запущен 12 июня, но достиг орбиты исследуемой планеты лишь 18 октября.
Была обнаружена водородная корона, отсутствие радиационных поясов, а также выяснилось, что магнитное поле Венеры в 3 тысячи раз слабее магнитного поля Земли.
18 октября 2007 года в Пакистане произошел крупнейший теракт в истории страны. Это было спланированное покушение на председателя Народной партии Пакистана и бывшего