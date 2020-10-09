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13:34 (мск), источник: Газета.Ру

Названы хронические заболевания, убивающие при COVID-19

Болезни почек и сосудистые заболевания повышают риск смерти при COVID-19 в несколько раз, предупреждают ученые из США. Также они выявили и другие болезни, влияющие на выживаемость. Исследователи надеются, что эти данные позволят разработать меры, которые защитят пациентов из группы риска.

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Источник: Агентство «Москва»

Ученые из Государственного медицинского колледжа Пенсильвании рассчитали, насколько различные хронические болезни повышают риск смерти при COVID-19. Наиболее опасны оказались болезни почек и сердечно-сосудистые заболевания. Авторы работы надеются, что их результаты помогут другим специалистам в области здравоохранения улучшить уход за пациентами и разработать меры, которые будут направлены на работу с группами повышенного риска. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Авторы работы провели мета-анализ исследований, опубликованных с декабря 2019 года по начало июля 2020 года, чтобы определить, какие хронические состояния у попавших в больницу пациентов с COVID-19 ставят их жизнь под угрозу.

Они обратили внимание на 11 сопутствующих заболеваний, которые повышают риск тяжелого течения болезни и смерти среди пациентов.

В список вошли сердечно-сосудистые заболевания, диабет, высокое кровяное давление, рак, хроническая почечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, инсульт, застойная сердечная недостаточность, астма, хронические заболевания печени и ВИЧ/СПИД.

Всего были проанализированы данные более 65 тыс. пациентов, полученные в результате 25 исследований, проведенных во всем мире. Средний возраст пациентов в отобранных исследованиях составил 61 год. Они обнаружили, что некоторые ранее существовавшие заболевания в большей степени, чем другие, влияли на выживаемость. Так, по сравнению с госпитализированными пациентами с COVID-19, не имевшими ранее существовавших заболеваний, у пациентов с диабетом и раком вероятность смерти была в 1,5 раза выше, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, застойной сердечной недостаточностью и болезнями сосудов мозга в два раза выше, а у пациентов с хроническими заболеваниями почек в три раза выше.

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Астма и ВИЧ/СПИД при этом не давали значимого вклада в смертность. ХОБЛ повышала риски менее чем в 1,5 раза, хронические болезни печени — в 1,7 раза.

«Данное исследование предполагает, что эти хронические заболевания не просто чаще встречаются среди пациентов с COVID-19, но их присутствие — важный признак более высокого риска смерти, — говорит доктор Пэдди Ссентонго, один из авторов работы. — Во всем мире и, в частности, в США в связи с присутствием коронавируса эта связь становится чрезвычайно важной».

«Несмотря на то, что в медицинском сообществе распространены отдельные данные о влиянии этих факторов риска на смертность от COVID-19, наш систематический обзор и мета-анализ на сегодняшний день являются наиболее полной попыткой количественной оценки риска, — отмечает профессор Вернон Чинчилли, ведущий автор исследования. —.

Поскольку пандемия COVID-19 продолжается и, вероятно, сохранится в 2021 году, мы ожидаем, что наша работа будет полезна для других исследователей.

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Предыдущие исследования, в которых изучалась связь между ранее существовавшими хроническими заболеваниями и смертностью от COVID-19, имели ограничения по количеству включенных стран, проанализированных работ и числу изученных заболеваний, отмечают ученые.

«Мы использовали комплексный глобальный подход к этому исследованию, изучив 11 хронических заболеваний и включив в него пациентов с четырех частей света: Азии, Европы, Северной Америки и Африки, — говорит Ссентонго. — Исследования показывают, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, может стать сезонной инфекцией и потребовать ежегодной вакцинации. После того, как эффективная вакцина будет доступна, лица, подверженные высокому риску, в том числе и с указанными заболеваниями, должны получить приоритет вакцинации, чтобы снизить риск смерти».

Ссентонго надеется, что выводы их команды окажутся полезны в разработке глобальных стратегий профилактики и лечения. Однако для более полного понимания рисков и последствий для здоровья необходимы дополнительные исследования, учитывающие расу, этническую принадлежность и другие факторы.

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