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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав опроверг появление моторных нарушений от фавипиравира

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — В России не зафиксировано серьезных побочных эффектов от этого препарата, заявил помощник министра.

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Источник: РИА "Новости"

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов опроверг сообщения о возникающих моторных нарушениях как побочном эффекте при приеме фавипиравира, который используется для лечения коронавируса, а в Японии применялся для лечения гриппа.

«(Это) основано на данных, приведенных в инструкции по медицинскому применению препарата “Авиган” (Япония), где возможные моторные нарушения отмечались у пожилых пациентов при гриппе», — заявил Кузнецов.

При этом, подчеркну, указанные побочные эффекты производители японского препарата связывают именно с гриппом, а не с последствиями применения препарата.
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По его словам, данные о возможных побочных реакциях на фавипиравир получены из публикации Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом. «Данная публикация предназначена исключительно для всестороннего информирования профессионального сообщества и поддержки принятия решений практикующими врачами», — подчеркнул чиновник.

По его словам, препараты фавипиравира «доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19» и «случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов, в нашей стране не зафиксировано».

«Известия» ранее сообщили, что в инструкции к «Авигану» (действующее вещество — фавипиравир, на основе которого создано уже три зарегистрированных российских лекарства для лечения коронавирусной инфекции) говорится, что от его приема возможно возникновение нарушений моторики: синдромов ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений. Издание процитировало врача Юрия Киселева, который сказал, что «причинно-следственная связь этих явлений с приемом фавипиравира еще не подтверждена».

Кроме того, лекарство нельзя принимать беременным и планировать беременность некоторое время после приема препарата: оно может вызвать нарушения развития плода.

В Японии изучали применение фавипиравира для лечения тяжелых форм гриппа. Позже от его применения отказались из-за его побочных нежелательных эффектов для беременных.

В России зарегистрировали три лекарства на основе фавипиравира для лечения коронавируса — «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир».

В компании «ХимРар», производителе «Авифавира» уже заявляли, что не наблюдали никаких серьезных побочных эффектов от своего лекарства.

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