13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: угадайте птицу по яйцу
9 октября отмечается Международный день яйца. К нему редакция Новостей Mail.ru подготовила тест, где по фотографии нужно отгадать, какой птице принадлежит яйцо. Пробуйте!
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9 октября отмечается Международный день яйца. К нему редакция Новостей Mail.ru подготовила тест, где по фотографии нужно отгадать, какой птице принадлежит яйцо. Пробуйте!