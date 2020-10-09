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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: угадайте птицу по яйцу

9 октября отмечается Международный день яйца. К нему редакция Новостей Mail.ru подготовила тест, где по фотографии нужно отгадать, какой птице принадлежит яйцо. Пробуйте!

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