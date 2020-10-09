В Гонконге испытают назальную вакцину двойного действия — от коронавируса и от гриппа

Новая вакцина не требует инъекции и представляет из себя спрей для носа — также как другая китайская вакцина от COVID-19, перешедшая в сентябре этого года в стадию клинических испытаний на людях. Схожим способом работает и уже используемая в Китае назальная вакцина от гриппа.
Разработка экспериментального спрея финансировалась норвежской коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям и правительством Гонконга, пишет Bloomberg. По словам ее создателей, в основе вакцины лежит ослабленный вирус гриппа, который размножается только в верхних дыхательных путях.
Разработчики использовали генную инженерию, чтобы удалить вирусный белок NS1 и вставить
Помимо защиты от гриппа и коронавируса, спрей, по словам профессора Гонконгского университета, должен стимулировать иммунные клетки на слизистой оболочке носа — то есть в области, через которую респираторные вирусы обычно попадают в организм. Действенность такого подхода ранее доказали ученые Имперского колледжа Лондона, напоминает Bloomberg.
По словам исследователей, они уже провели испытание новой вакцины на животных, тестирование на людях должно продемонстрировать ее безопасность, а также помочь определить оптимальную дозу. Результаты испытаний должны появиться спустя несколько месяцев.
Тимур Батыров