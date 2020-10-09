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13:31 (мск), источник: Forbes

В Гонконге испытают назальную вакцину двойного действия — от коронавируса и от гриппа

В следующем месяце в Гонконге начнутся испытания экспериментальной вакцины, которая должна одновременно защищать и от коронавируса, и от гриппа, пишет Bloomberg со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга. В исследовании примут участие около 100 добровольцев, сообщил Квок-юнг.

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Источник: AP 2020

Новая вакцина не требует инъекции и представляет из себя спрей для носа — также как другая китайская вакцина от COVID-19, перешедшая в сентябре этого года в стадию клинических испытаний на людях. Схожим способом работает и уже используемая в Китае назальная вакцина от гриппа.

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Разработка экспериментального спрея финансировалась норвежской коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям и правительством Гонконга, пишет Bloomberg. По словам ее создателей, в основе вакцины лежит ослабленный вирус гриппа, который размножается только в верхних дыхательных путях.

Разработчики использовали генную инженерию, чтобы удалить вирусный белок NS1 и вставить рецептор-связывающий домен белка вируса SARS-CoV-2.

Помимо защиты от гриппа и коронавируса, спрей, по словам профессора Гонконгского университета, должен стимулировать иммунные клетки на слизистой оболочке носа — то есть в области, через которую респираторные вирусы обычно попадают в организм. Действенность такого подхода ранее доказали ученые Имперского колледжа Лондона, напоминает Bloomberg.

По словам исследователей, они уже провели испытание новой вакцины на животных, тестирование на людях должно продемонстрировать ее безопасность, а также помочь определить оптимальную дозу. Результаты испытаний должны появиться спустя несколько месяцев.

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