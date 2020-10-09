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13:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская Госавтоинспекция перешла на особый режим из-за COVID-19

Госавтоинспекция Новосибирской области перешла на особый режим работы из-за угрозы распространения COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. В подразделениях приняли дополнительные меры для безопасности сотрудников и посетителей.

«Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — сообщила пресс-служба ведомства.

Для регистрации автомобиля и выдачи прав новосибирцев просят заранее записываться через портал «Госуслуги» или по телефону предварительной записи. Также по телефону необходимо предварительно записываться для выдачи разрешений на внесение изменений в конструкцию машины, на свидетельство по допуску автомобиля к перевозке опасных грузов.

Сотрудники ГИБДД продолжат использовать медицинские маски. В помещениях будут проводить санитарную обработку и проветривать не реже одного раза в два часа.

«Что касается льготных категорий граждан, в частности, людей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие граждане не смогут подать предварительную заявку и обратятся в подразделения ГИБДД лично, сотрудники Госавтоинспекции в любом случае окажут им содействие и помогут получить необходимые услуги», — сообщила пресс-служба ведомства.

Одно из подразделений ГИБДД в регионе временно ограничило приём новосибирцев из-за коронавируса. Речь идёт о Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАПОДД ГИБДД).

«По вопросам функционирования систем фото-видео фиксации, разъяснения порядка обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях рекомендуем использовать официальный сайт Госавтоинспекции Российской Федерации (ГИБДД. РФ)», — отметила пресс-служба ведомства.

Жалобу на постановление по делу об административном нарушении можно подать через отделение почтовой связи. Предварительно записаться на приём можно по телефону 232−26−77 (понедельник, вторник, четверг, пятница с 10:00 до 17:00).

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