13:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск
Новосибирская Госавтоинспекция перешла на особый режим из-за COVID-19
Госавтоинспекция Новосибирской области перешла на особый режим работы
«Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — сообщила
Для регистрации автомобиля и выдачи прав новосибирцев просят заранее записываться через портал «Госуслуги» или по телефону предварительной записи. Также по телефону необходимо предварительно записываться для выдачи разрешений на внесение изменений в конструкцию машины, на свидетельство по допуску автомобиля к перевозке опасных грузов.
Сотрудники ГИБДД продолжат использовать медицинские маски. В помещениях будут проводить санитарную обработку и проветривать не реже одного раза в два часа.
«Что касается льготных категорий граждан, в частности, людей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие граждане не смогут подать предварительную заявку и обратятся в подразделения ГИБДД лично, сотрудники Госавтоинспекции в любом случае окажут им содействие и помогут получить необходимые услуги», — сообщила
Одно из подразделений ГИБДД в регионе временно ограничило приём новосибирцев
«По вопросам функционирования систем
Жалобу на постановление по делу об административном нарушении можно подать через отделение почтовой связи. Предварительно записаться на приём можно по телефону 232−26−77 (понедельник, вторник, четверг, пятница с 10:00 до 17:00).