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15:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Собянин обратился к москвичам в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией и призвал их собраться и продержаться еще «несколько месяцев», чтобы избежать коллапса. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

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Источник: Агентство «Москва»

Градоначальник заявил, что понимает усталость людей. «Конечно, люди психологически устали уже <…>, все это понятно, но нам еще нужно продержаться несколько месяцев [до вакцинации]…», — сказал мэр.

Собянин добавил, что московские власти дают полную информацию по ситуации и «не кривят душой, не перегибают и ничего не замазывают».

С 9 октября в Москве из-за коронавируса приостановлен льготный и бесплатный проезд. Льготный проезд для школьников не будет доступен до окончания каникул, 18 октября. Транспортное приложение социальной карты учащихся временно заблокируют. Уже уплаченные деньги обещали перенести на более поздний срок. Бесплатный проезд для горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, приостановлен до 28 октября.

6 октября в Москве перевели в онлайн продажу билетов в театры и музеи, подведомственные правительству Москвы — предполагается, что это поможет контролировать заполняемость залов и позволит избежать закрытия учреждений. Предприятия и организации столицы обязали регулярно направлять в городское правительство отчеты о переводе на удаленку минимум 30 процентов сотрудников — в противном случае работодателей будут штрафовать.

За последние сутки в Москве выявлено 3 701 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице зафиксировано 321 812 заражений, 259 127 выздоровлений и 5530 летальных исходов.

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