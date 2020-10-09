Собянин обратился к москвичам в связи с коронавирусом

Градоначальник заявил, что понимает усталость людей. «Конечно, люди психологически устали уже <…>, все это понятно, но нам еще нужно продержаться несколько месяцев [до вакцинации]…», — сказал мэр.
С 9 октября в Москве
6 октября в Москве перевели в онлайн продажу билетов в театры и музеи, подведомственные правительству Москвы — предполагается, что это поможет контролировать заполняемость залов и позволит избежать закрытия учреждений. Предприятия и организации столицы обязали регулярно направлять в городское правительство отчеты о переводе на удаленку минимум 30 процентов сотрудников — в противном случае работодателей будут штрафовать.
За последние сутки в Москве выявлено 3 701 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице зафиксировано 321 812 заражений, 259 127 выздоровлений и 5530 летальных исходов.