Американский штат наводнили ядовитые пушистые гусеницы

В начале октября в американском штате Вирджиния случилось нашествие гусениц Megalopyge opercularis. Издалека они похожи на крошечных морских свинок, так как их тельце покрыто шелковистым и густым мехом, но в этом и заключается их опасность: под красивой шерсткой скрываются ядовитые шипы, прикосновение к которым чревато сильным ожогом, острой болью, отеком и лихорадкой.
Лохматые гусеницы преимущественно обитают в южных штатах, а потому их неожиданное массовое появление в центральной части страны — в Вирджинии — вызвало много вопросов, пишет New York Post.
Кроме того, популяция гусениц обычно регулируется естественным путем — их поедают птицы, но этой осенью что-то пошло не так, и маленькие захватчики заполонили парки и садовые участки американцев.
Megalopyge opercularis являются личинками безобидного южного фланелевого мотылька, но пока они не обзаведутся крыльями, лучше держаться подальше.
По сообщениям местных СМИ, люди обращаются в больницу с ожогами от гусениц практически ежедневно. С чем связана такая активность и численность лохматых гусениц, специалисты пока сказать не могут. Однако Департамент лесного хозяйства Вирджинии уже выпустил официальное предупреждение для местных жителей с призывом держаться от этих созданий подальше.