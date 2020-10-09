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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский штат наводнили ядовитые пушистые гусеницы

2020 год не перестает удивлять.

В начале октября в американском штате Вирджиния случилось нашествие гусениц Megalopyge opercularis. Издалека они похожи на крошечных морских свинок, так как их тельце покрыто шелковистым и густым мехом, но в этом и заключается их опасность: под красивой шерсткой скрываются ядовитые шипы, прикосновение к которым чревато сильным ожогом, острой болью, отеком и лихорадкой.

#SocialDistance away from this caterpillar! VDOF’s forest health team has received reports of the puss caterpillar in...

Опубликовано Virginia Department of Forestry Вторник, 6 октября 2020 г.

Лохматые гусеницы преимущественно обитают в южных штатах, а потому их неожиданное массовое появление в центральной части страны — в Вирджинии — вызвало много вопросов, пишет New York Post.

Опубликовано Ren Oliver Четверг, 8 октября 2020 г.

Кроме того, популяция гусениц обычно регулируется естественным путем — их поедают птицы, но этой осенью что-то пошло не так, и маленькие захватчики заполонили парки и садовые участки американцев.

Megalopyge opercularis являются личинками безобидного южного фланелевого мотылька, но пока они не обзаведутся крыльями, лучше держаться подальше.

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По сообщениям местных СМИ, люди обращаются в больницу с ожогами от гусениц практически ежедневно. С чем связана такая активность и численность лохматых гусениц, специалисты пока сказать не могут. Однако Департамент лесного хозяйства Вирджинии уже выпустил официальное предупреждение для местных жителей с призывом держаться от этих созданий подальше.

Екатерина Гура

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