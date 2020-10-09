Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 октябряСоздание Йельского университета, первая перепись населения в современной России и другие памятные события, происходившие в разные годы 9 октября
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
12Беспорядки в Бишкеке
17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии коза научилась ходить на двух ногах (видео)

Теперь на необычное животное приезжают посмотреть туристы.

Небольшая индийская деревня Телвар стала популярным туристическим направлением после того, как стало известно о проживающей там необычной козе. Дело в том, что животное совсем непохоже на своих сородичей и ходит как человек на двух ногах.

Правда, коза начала это делать не по своей воле — такому трюку ее обучил хозяин. Он занимался с ней в течение многих часов и в конце концов добился результата, пишет Daily Mail.

Узнав о прямоходящей козе, в деревню стали приезжать жители соседних поселений, а затем и туристы со всей Индии. Теперь коза дефилирует по улицам деревни под восторженные взгляды зрителей.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Для международных рейсов открывают новые аэропорты России
Собянин назвал закрытие Москвы из-за COVID-19 «последним шагом»
Алиев подтвердил переброску турецких F-16 в Азербайджан
Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
Археологи нашли в Норвегии древний храм викингов
Тест: угадайте птицу по яйцу
Авто
Огонь, вода и медные трубы. Жёсткий тест Lamborghini Urus Что делает Urus суперкроссовером? Для ответа на этот вопрос мы проехали почти 800 км в самых разных условиях
Новости партнеров
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Gnezdo.ru
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Почему опасно заваливать вещами багажник машины?
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь