17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии коза научилась ходить на двух ногах (видео)
Теперь на необычное животное приезжают посмотреть туристы.
Небольшая индийская деревня Телвар стала популярным туристическим направлением после того, как стало известно о проживающей там необычной козе. Дело в том, что животное совсем непохоже на своих сородичей и ходит как человек на двух ногах.
Правда, коза начала это делать не по своей воле — такому трюку ее обучил хозяин. Он занимался с ней в течение многих часов и в конце концов добился результата, пишет Daily Mail.
Узнав о прямоходящей козе, в деревню стали приезжать жители соседних поселений, а затем и туристы со всей Индии. Теперь коза дефилирует по улицам деревни под восторженные взгляды зрителей.
Екатерина Гура