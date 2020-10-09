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18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в Норвегии древний храм викингов

Ученые восстановили его внешний вид по имеющимся данным.

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7
фотографий
7
фотографий

Археологи из Бергенского музея в ходе раскопок на территории деревни Осе в Эрсте на западе Норвегии обнаружили останки деревянного храма эпохи викингов.

По словам ученых, это уникальная находка, так как подобных древнескандинавских святилищ практически не сохранилось — они были уничтожены или перестроены пришедшими сюда христианами.

Найденный храм изначально был около 13 метров в длину, 8 метров в ширину и почти 12 метров в высоту. Ученые полагают, что 1200 лет назад люди приходили в это место помолиться и принести жертвы Одину и Тору.

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В этом районе ранее археологи уже находили различные артефакты, но это первый обнаруженный древнескандинавский храм во всей Норвегии.

Ученые полагают, что здание храма относится к позднему железному веку, однако им еще предстоит провести ряд экспертиз. Сообщается, что раньше в местах языческих поклонений археологи находили жертвенные золотые изделия, однако эта традиция исчезла накануне эпохи викингов, и те начали приносить в жертву богам животных, пишет Live Science.

Екатерина Гура

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