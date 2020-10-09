Собянин назвал закрытие Москвы «последним шагом»

Власти Москвы не планируют закрывать экономические объекты в связи с ростом выявленных случаев коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей… Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», — сказал мэр столицы.
Он подчеркнул, что на первом месте для властей стоит жизнь и здоровье горожан.