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18:53 (мск), источник: BFM.ru

Собянин назвал закрытие Москвы «последним шагом»

Он пообещал не закрывать экономические объекты из-за коронавируса.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

Власти Москвы не планируют закрывать экономические объекты в связи с ростом выявленных случаев коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Он пояснил, что любое решение в такой ситуации многофакторное, и экономика в нем играет немаловажную роль.

«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей… Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», — сказал мэр столицы.

Он подчеркнул, что на первом месте для властей стоит жизнь и здоровье горожан.

Собянин обратился к москвичам по ситуации с коронавирусом
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18:58 (мск)© Ньюстюб
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