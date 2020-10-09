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22:21 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ создала группу для изучения случаев повторного заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специальную группу по изучению случаев повторного заболевания COVID-19, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По ее словам, выработка иммунитета у переболевших пока еще недостаточно хорошо изучена.

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Источник: Reuters

«На данный момент у нас есть много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением. И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител и что там происходит», — сказала на брифинге госпожа Керкхове (цитата по «РИА Новости»).

У ВОЗ при этом есть информация о том, что у переболевших COVID-19 вырабатывается сильный иммунитет. Однако пока неясно, сколько он будет сохраняться.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 36,8 млн зараженных коронавирусом, умерли свыше 1 млн, выздоровели более 25,5 млн.

На первом месте по числу заболевших США (7,6 млн), на втором Индия (6,9 млн), на третьем — Бразилия (5 млн). Россия занимает четвертое место (1,2 млн).

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