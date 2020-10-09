Осенний всплеск коронавируса оказался масштабнее весеннего

В пятницу подтвержден самый масштабный с начала пандемии зимой 2020 года суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции. Однако аналитики «Сбера» прогнозируют, что при самом неблагоприятном сценарии развития событий через месяц этот показатель может практически удвоиться — до 23 325 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что следующая неделя будет «во многом решающей» для развития того или иного сценария с распространением вируса в столице. А
За последние сутки в России зарегистрировано 12 126 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 — показатель стал рекордным с начала пандемии. До этого главным антирекордом оставались данные 11 мая, когда прирост составил 11 656 случаев. В Кремле уже прокомментировали это антидостижение.
Тем временем еще в четверг помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, констатируя рост «в ряде регионов», заявил, что жителям России рекомендовано, помимо уже привычных противоэпидемических мер, «провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно»: «Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта».
Таким образом в Минздраве предлагают «систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее».
В пятницу «Сбер» представил прогноз динамики числа инфицируемых в зависимости от соблюдения гражданами России профилактических мер. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора. Так, в России при соблюдении мер к 8 ноября прирост должен достигнуть пика — 16 864 человека за сутки, а далее плавно пойдет на спад. Если «иногда нарушать», то прирост 8 ноября должен составить 17 645 выявленных случаев за сутки. А если «часто нарушать», пик заболеваемости «Сбер» предполагает зафиксировать 12 ноября — 21 968 случаев за сутки.
Если же «вести себя как обычно», то есть не соблюдать профилактические меры, то в пик заболеваемости, который также ожидается 8 ноября, число выявленных в сутки заболевших должно составить 23 325 — практически вдвое больше, чем сейчас.
В Москве при соблюдении мер пик заболеваемости аналитики «Сбера» ожидают 17 октября, суточный прирост прогнозируется на уровне 4865 зарегистрированных случаев. При периодическом нарушении мер он сдвинется на 20 октября, когда число новых выявленных случаев должно составить 5221. При частом нарушении пик ожидается 24 октября с 7296 новыми случаями. При несоблюдении мер дата останется той же, но число новых подтвержденных диагнозов составит 7969. За последние сутки в Москве был подтвержден 3701 новый случай заражения. При этом в штабе уточнили, что «число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую». Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Первого канала» попросил москвичей, чтобы «избежать коллапса» в городе, «продержаться несколько месяцев, потому что на подходе производство массовой вакцины». По словам господина Собянина, следующая неделя будет «во многом решающей» для развития того или иного сценария с распространением вируса в столице.
Отметим, в Роспотребнадзоре ранее прогнозировали рост заболеваемости осенью, объясняя это наступлением сезона респираторных заболеваний. С этим согласна директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, добавившая, что рост может быть связан и с расширением тестирования на COVID, в том числе
Отметим, столичный мэр заявил, что в городе проводятся около 1 тыс. госпитализаций, а весной было 1,7 тыс.
Госпожа Попович допускает, что «выявляют не всех, уровень пораженности в Москве должен быть значительно выше», добавив, что высокий уровень «скрытой заболеваемости» должен быть в
Остальные регионы между тем уже ввели те или иные ограничительные меры. Так, распоряжением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева детские игровые комнаты в
Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина: «Штрафные санкции за отсутствие масок, за неправильное ношение масок также оправданны и должны быть, мы это одобряем и поддерживаем». В Ростовской области важной мерой борьбы с распространением инфекции власти также называют составление административных протоколов за несоблюдение масочного режима.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предписал, как это уже введено в Москве, с 7 октября возобновить обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте 65 лет и старше, людей, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин. «Помогите нам, — обратился к жителям региона областной министр здравоохранения Давид
В Волгоградской области с 10 октября вводится обязательное использование масок и перчаток гражданами при поездках в общественном транспорте и при посещении магазинов. Перевозчиков будут штрафовать за допуск в транспорт граждан без средств индивидуальной защиты. С 13 октября для жителей старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции. Тогда же приостанавливается продажа льготных пенсионных проездных билетов на ноябрь.
В региональном управлении Роспотребнадзора Пензенской области отметили, что причинами роста заболеваемости стали значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из других регионов, активный характер эпидпроцесса в семейных условиях при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций. А глава Республики Крым, где в шестой раз подряд обновился коронавирусный антирекорд (за сутки подтверждена инфекция у 140 граждан), Сергей Аксенов, напротив, настаивает: массовый наплыв туристов в курортный сезон не повлиял на уровень распространения инфекции, а всплеск связан с несоблюдением крымчанами профилактических мер. «Все последние заражения именно после проведения
В четверг
Валерия Мишина, региональная корсеть.