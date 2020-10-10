На Украине предложили закупить российскую вакцину от коронавируса

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Качура выступил с предложением приобрести у России вакцину против коронавирусной инфекции в случае, если она покажет свою эффективность. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
Мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране. Если эффективность свою российская вакцина покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, мы будем обязаны закупать, я считаю.
Он также добавил, что для государства главным приоритетом должно быть здоровье и жизнь граждан.
6 октября глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставки на Украину российской вакцины. Украинский политик сообщил, что он и его семья испытали вакцину на себе. До этого Зеленский признал, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, но готова наладить у себя их производство, если договорится со
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 октября сообщил, что страна проводит переговоры на предмет приобретения вакцины от коронавируса со всеми крупными компаниями мира, которые находятся на третьей фазе ее испытаний.