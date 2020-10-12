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13:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Как живой»: в японском парке развлечений появился огромный Годзилла

В тематическом парке на острове Авадзи, неподалеку от города Кобе, появилась крупнейшая в мире — так, по крайней мере, считают сами японцы — скульптура Годзиллы.

Годзилла - он совсем не страшный... | Источник: TM & © TOHO CO., LTD

«Как живой», — говорят об этом монстре высотой в 23 метра фанаты. С этим можно поспорить, потому что изначально рост Годзиллы был определен в 50 метров, а в последнем фильме «Годзилла 2: Король монстров» его и вовсе возвысили до 120 метров. Но так или иначе, чудовище обещает заметно увеличить приток посетителей парка, тем более что самым смелым обещают путешествие на тарзанке прямо к нему в пасть.

А вообще размеры Годзиллы вызывают много споров, так что один из почитателей монстра из Тайваня даже составил довольно подробный график изменений его роста, опубликованный в журнале iNewsweek magazine.

Посетители парка развлечений смогут влететь прямо в пасть к Годзилле на тарзанке | Источник: TM & © TOHO CO., LTD

Действительно, Годзилла с острова Авадзи уступает в размерах своим киношным двойникам (да это и понятно, ведь невозможно тягаться с комбинированными съемками, не говоря уже о цифровой графике), но он намного крупнее всех других своих инкарнаций за пределами экрана. К примеру, знаменитая голова чудовища со здания Тохо в Токио имеет «всего-то» 12 метров в высоту.

Новая фигура, которая была представлена публике в субботу, изображает Годзиллу с широко раскрытой пастью, из которой торчат довольно страшные зубы.

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Авторы скульптуры пошли на некоторую хитрость: тело монстра как бы наполовину скрыто под землей, намекая на его истинные исполинские размеры.

Легенда «Японовуда»

Это сегодня Годзилла известен далеко за пределами Японии благодаря многочисленным фильмам (их более 30), мультфильмам, игрушкам, видеоиграм и комиксам, не говоря уже о прочей франшизе. А началось все с фильма 1954 года «Годзилла», снятого на студии Тохо реждиссером Исиро Хондой. Собственно, Годзилла — это помесь годзиры (гориллы) с кудзирой (китом).

Фильм стал мегахитом — в кино его посмотрело почти 10 млн человек, и это в эпоху, когда телевизор был еще далеко не в каждом японском доме.

По мере того как в Японии, а потом и во всем мире стало расти число поклонников монстра, его имя стало нарицательным и неразрывно связанным с послевоенным японским обществом, его настроениями и опасениями ядерной войны. Дело в том, что Годзиллу по сценарию пробудили к жизни именно ядерные испытания, а сам монстр испепелял врагов атомным лучом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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