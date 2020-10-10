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08:17 (мск), источник: РИА Новости

Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отказаться от ношения маски после вакцинации от коронавируса можно только через три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител, сообщил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА Новости

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить», — пояснил он.

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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября врачи сделали прививки первым участникам.

Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

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