В Красноярском крае прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

«Для установления всех обстоятельств происшествия организован выезд всех оперативных подразделений края: ГУ МВД России по Красноярскому краю, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, МЧС России по Красноярскому краю. С целью координации действий следственных, надзорных и контролирующих органов на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района», — говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, в Ангару попало около 500 л горюче-смазочных материалов (ГСМ), одной из возможных причин произошедшего является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ транспортного контейнера (цистерны).
Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района, разлив топлива при раскачке баржи произошел еще 2 октября на базе в городе Кодинске, информация о нем поступила в пятницу. По словам заместителя главы района Олега Зиновьева, произошел разлив смеси «воды и остатков дизтоплива», туда выехали специалисты. Он отметил, что представители предприятия сообщили, что течь на барже была оперативно устранена, на воде масляных пятен не наблюдалось, но эта информация также будет проверяться.