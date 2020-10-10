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11:06 (мск), источник: ТАСС

В Красноярском крае прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива нефтепродуктов в реку Ангару в Кежемском районе, где 10 октября ввели муниципальный режим ЧС. Об этом в субботу сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«Для установления всех обстоятельств происшествия организован выезд всех оперативных подразделений края: ГУ МВД России по Красноярскому краю, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, МЧС России по Красноярскому краю. С целью координации действий следственных, надзорных и контролирующих органов на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, в Ангару попало около 500 л горюче-смазочных материалов (ГСМ), одной из возможных причин произошедшего является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ транспортного контейнера (цистерны).

Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района, разлив топлива при раскачке баржи произошел еще 2 октября на базе в городе Кодинске, информация о нем поступила в пятницу. По словам заместителя главы района Олега Зиновьева, произошел разлив смеси «воды и остатков дизтоплива», туда выехали специалисты. Он отметил, что представители предприятия сообщили, что течь на барже была оперативно устранена, на воде масляных пятен не наблюдалось, но эта информация также будет проверяться.

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