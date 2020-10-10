Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
12Беспорядки в Бишкеке
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
10:13 (мск), источник: РБК

Эксперты объяснили низкое число заболевших в Китае за сутки

В Китае, откуда началось распространение коронавируса SARS-CoV-2, регистрируют всего несколько десятков новых заражений за сутки, а общее число заболевших за десять месяцев едва превысило 85 тыс. человек.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: Reuters

По последним данным комиссии по здравоохранению Китая, в стране с начала эпидемии зарегистрировано 85 521 случай заражения коронавирусом, от COVID умерли за это время 4634 человека. За сутки последние сутки в стране был диагностирован 21 новый случай коронавируса. По количеству заражений на 1 млн населения Китай сейчас занимает 202-е место в мире (данные сайта Worldometers).

По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, это не связано в манипуляцией статистикой. «Если бы бы были тысячи, то мы бы об этом знали», — сказал он в беседе с РБК.

Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше и мы карантином ее задушить не сможем.
Анатолий Альтштей

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также одной из причин назвала дисциплину.

Читайте также
Вторая волна обходит Китай

«Я думаю, что тут играют роль сразу несколько факторов. Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию “трех Т” (traffic, testing, tracing) строго выполняет. Для Китая в целом дисциплина поведения населения в целом характерна куда больше, чем для стран Европы и нас в том числе». — сказала она.

«Во-вторых, в Китае всегда была смещенная статистика, тут надо смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают», — продолжила Попович. Кроме того, она отметила популярность в Китае средств традиционной медицины, которые укрепляют иммунитет. «Видимо, их распространение в толще населения дает какие-то результаты для эффективности лечения», — считает собеседник РБК.

Первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Однако уже к концу марта власти страны сообщили, что в целом смогли остановить распространение эпидемии.

Читайте также
Трамп заявил, что Китай «дорого заплатит» за пандемию коронавируса

Власти Китая в пиковый период эпидемии в январе закрыли на въезд и выезд город Ухань и провинцию Хубэй. Там ввели полную самоизоляцию для жителей, на два месяца остановили работу всего общественного транспорта. Были закрыты все заведения, непродуктовые торговые объекты, образовательные учреждения. Улицы городов ежесуточно дезинфицировались. Жителей обязали отслеживать свои контакты с помощью мобильных приложений.

Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил тогда, что по данным на 29 марта в Китае было в общей сложности зарегистрировано более 81 тыс. случаев заражения коронавирусом и страна занимала третье место по количеству выявленных заражений. В США к тому времени было диагностировано 122 666 случаев COVID-19, а в Италии 92 472. Всего к концу марта материковом Китае от заражения коронавирусом умерли 3,3 тыс. человек.

Владислав Гордеев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Нет выбора: Почему Россия скоро уйдет на полную самоизоляцию
В России снова закроют бары и ночные клубы
Россия предложила США отказаться от соперничества великих держав
Суд ограничил действия одного из богатейших депутатов России
На переговорах по Карабаху достигли договоренности
США хотят ускорить строительство газопровода в ЕС из-за Карабаха
Организаторы отменили очередные президентские дебаты в США
СМИ: военные США атаковали русскую хакерскую сеть
Hi-Tech
Раскрыты секреты AliExpress И все по отличным ценам
Авто
Огонь, вода и медные трубы. Жёсткий тест Lamborghini Urus Что делает Urus суперкроссовером? Для ответа на этот вопрос мы проехали почти 800 км в самых разных условиях
Новости партнеров
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
Бюджет РФ сверстан: на что потратят государственные деньги
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Популярные темы на «Детях»
Борьба с вирусом или людьми и работодателями? 145
Настроение - климакс 98
подскажите, как помочь 94
Стоит ли обижаться? 83
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь