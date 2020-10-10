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11:02 (мск), источник: ТАСС

В Челябинске 340 семей военных получили служебные квартиры

В эксплуатацию сдали две новостройки.

ТАСС, 10 октября. Строительство и ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и учреждений Минобороны челябинского гарнизона завершены. Командующий ЦВО Александр Лапин вручил военнослужащим ключи от квартир, сообщает в субботу пресс-служба округа.

Строительство жилых комплексов велось в рамках поручений Владимира Путина об организации служебного жилья для военнослужащих.

«В соответствии с майскими указами президента Российской Федерации и решениями министра обороны успешно реализуется право военнослужащих на все виды жилищного обеспечения, и в первую очередь, на служебное жилье. Сегодня здесь, в Челябинске, сдаются в эксплуатацию сразу два жилых дома на 340 квартир», — приводит пресс-служба слова Лапина на церемонии вручения ключей от квартир. Генерал-полковник отметил, что к концу года заселят в новостройки 100% семей военных, нуждающихся в служебном жилье в Челябинском гарнизоне.

В пресс-службе отметили, что заселенные дома расположены в городской черте с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения, парковки. В квартирах выполнена чистовая отделка, кухни оборудованы мебелью и электроплитами.

О предстоящей сдаче этих двух новостроек в Челябинске в рамках целой серии строящихся для военных жилых домов генерал Лапин сообщал прессе еще 27 февраля: по его словам, служебным жильем в 2020 году будут обеспечены 1400 семей военнослужащих Центрального военного округа, для этих целей сдадут в эксплуатацию 10 многоквартирных домов. «Мы сдаем четыре 80-квартирных дома в Кызыле, в Абакане мы сдаем три многоквартирных дома, два многоквартирных дома — в Челябинске, в Энгельсе — один многоквартирный дом, всего в этом году мы сдаем по округу 10 многоквартирных домов. То есть, 1400 семей военнослужащих мы в этом году заселим в новые, благоустроенные, мебилированные квартиры», — сказал тогда Лапин. Он добавил, что план по обеспечению военнослужащих и членов их семей специализированными жилыми помещениями на территории ЦВО в этом году составляет 6 200 человек.

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