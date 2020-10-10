10:53 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки коронавирусом заразились 12 846 человек. Это максимум с начала пандемии
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/ — Прирост в относительном выражении держится на уровне 1%
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 12 846, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Количество выявленных случаев обновляет максимум второй день подряд, в пятницу штаб сообщал о 12 126 инфицированных за сутки.
Прирост в относительном выражении держится на уровне 1%. Всего, по данным штаба, в стране заразились 1 285 084 человека.
Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 6 781, до 1 016 202. По данным штаба, доля вылечившихся вновь сократилась, уменьшившись до 79,1% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.