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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

У 30 процентов людей появилась дополнительная артерия

Это свидетельство того, что эволюция нашего вида происходит на глазах.

Источник: AP 2020

Существует много гипотез о том, как человеческий вид будет выглядеть в будущем. Футурологи говорят о новых формах носа, четырех пальцах на ногах или другом цвете лица. Но уже сегодня в анатомии человека происходят весьма неожиданные изменения, установили австралийские исследователи.

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Они обнаружили, что почти у трети людей посреди предплечья появилась дополнительная артерия, и количество носителей этого изменения со временем будет расти.

Речь идет об артерии, которая появляется у всех людей на стадии эмбриона. Она помогает усиленно питать его руки, пока они активно развиваются в утробе. Примерно через 8 недель артерия регрессирует, но не у всех.

В конце XIX века количество взрослых людей с третьей артерией в предплечье, в дополнение к лучевой и локтевой, составляло около 10%. Если же говорить о родившихся в конце ХХ века, она встречается примерно у 30% человек, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Anatomy. С точки зрения эволюции это значительный рост за довольно короткий период, говорят ученые.

Такое изменение может быть результатом мутации генов или проблем со здоровьем у матери во время беременности, говорят исследователи.

Наличие дополнительной артерии может способствовать ловкости и силе пальцев еще долгое время после рождения. В то же время она подвергает человека большему риску развития туннельного синдрома запястья, который приводит к боли или онемению в руке.

Если эта тенденция сохранится, уже к 2100 году у большинства людей на планете в предплечье будут три артерии вместо двух.

Этот случай напомнил ученым о другом изменении в теле человека за последнее время. В 2019 году исследователи установили, что с задней стороны колена у многих людей снова появилась считавшаяся утраченной маленькая кость под названием фабелла.

Анна Лысенко

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