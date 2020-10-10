13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
У 30 процентов людей появилась дополнительная артерия
Это свидетельство того, что эволюция нашего вида происходит на глазах.
Существует много гипотез о том, как человеческий вид будет выглядеть в будущем. Футурологи говорят о новых формах носа, четырех пальцах на ногах или другом цвете лица. Но уже сегодня в анатомии человека происходят весьма неожиданные изменения, установили австралийские исследователи.
Они обнаружили, что почти у трети людей посреди предплечья появилась дополнительная артерия, и количество носителей этого изменения со временем будет расти.
Речь идет об артерии, которая появляется у всех людей на стадии эмбриона. Она помогает усиленно питать его руки, пока они активно развиваются в утробе. Примерно через 8 недель артерия регрессирует, но не у всех.
В конце XIX века количество взрослых людей с третьей артерией в предплечье, в дополнение к лучевой и локтевой, составляло около 10%. Если же говорить о родившихся в конце ХХ века, она встречается примерно у 30% человек, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Anatomy. С точки зрения эволюции это значительный рост за довольно короткий период, говорят ученые.
Такое изменение может быть результатом мутации генов или проблем со здоровьем у матери во время беременности, говорят исследователи.
Если эта тенденция сохранится, уже к 2100 году у большинства людей на планете в предплечье будут три артерии вместо двух.
Этот случай напомнил ученым о другом изменении в теле человека за последнее время. В 2019 году исследователи установили, что с задней стороны колена у многих людей снова появилась считавшаяся утраченной маленькая кость под названием фабелла.
Анна Лысенко