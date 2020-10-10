Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Еще несколько симптомов могут указывать на то, что человек заразился коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в материалах, переданных британскими учеными в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая, в свою очередь, представила результаты правительству.
По словам ученых, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Они отметили, что симптомы могут проявляться
Несмотря на то, что эти симптомы служат очевидными индикаторами коронавирусного заболевания, они не будут добавлены к определению болезни, которое дает Национальная служба здравоохранения Великобритании, пишет Daily Mail.
В июле журнал JAMA Dermatology опубликовал исследование испанских ученых, в котором утверждалось, что одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции может быть энантема в ротовой полости (сильная сыпь на слизистой оболочке).
В исследовании участвовал 21 пациент с COVID-19 в возрасте от 40 до 69 лет. У 29% (шести) из них обнаружились высыпания в полости рта. При этом энантема появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции, отмечают авторы исследования. В свою очередь, медики заявили, что сыпь появилась именно
В начале октября американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что мультисистемный воспалительный синдром
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире коронавирусом заразились почти 37 млн человек. Больше всего случаев выявлено в США — там заболели более 7,5 млн человек. Россия находится на четвертом месте по уровню заболеваемости. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране обнаружили 1 млн 285 тыс. 84 случая заболевания.