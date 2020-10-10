17:13 (мск), источник: Вести.Ru
Митрополит Иларион рассказал о состоянии Патриарха Кирилла
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о самочувствии Патриарха Кирилла.
По словам митрополита Илариона, предстоятель РПЦ чувствует себя хорошо. Анализы показали отрицательный результат на коронавирус COVID-19.
Патриарха Кирилл продолжает соблюдать 14-дневный карантин, назначенный после общения главы РПЦ с заболевшим человеком.
Если существует правило, то его приходится выдерживать всем, начиная от Патриарха и кончая самым скромным псаломщиком.
Митрополит Иларион призвал всех верующих строго соблюдать требования носить маски и перчатки.
«Без этого мы не сможем пережить эту осень без больших потерь», — уверен иерарх РПЦ.
Митрополит Иларион надеется, что удастся избежать жестких мер, которые были весной, и общественные богослужения будут продолжаться.
К примеру, продолжил иерарх, в