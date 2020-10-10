Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 октябряДень рождения русской водки, появление стирального порошка, реформа русской орфографии и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
17:13 (мск), источник: Вести.Ru

Митрополит Иларион рассказал о состоянии Патриарха Кирилла

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о самочувствии Патриарха Кирилла.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

По словам митрополита Илариона, предстоятель РПЦ чувствует себя хорошо. Анализы показали отрицательный результат на коронавирус COVID-19.

Патриарха Кирилл продолжает соблюдать 14-дневный карантин, назначенный после общения главы РПЦ с заболевшим человеком.

Если существует правило, то его приходится выдерживать всем, начиная от Патриарха и кончая самым скромным псаломщиком.
митрополит Иларион
Читайте также
Патриарх Кирилл назвал пандемию COVID-19 «последним звонком» для человечества

Из-за карантина Патриарх не смог возглавить 8 октября торжества в Троице-Сергиевой лавре.

Митрополит Иларион призвал всех верующих строго соблюдать требования носить маски и перчатки.

«Без этого мы не сможем пережить эту осень без больших потерь», — уверен иерарх РПЦ.

Митрополит Иларион надеется, что удастся избежать жестких мер, которые были весной, и общественные богослужения будут продолжаться.

К примеру, продолжил иерарх, в Троице-Сергиевой лавре «не очень хорошо» отнеслись к защитным мерам. Теперь же каждому посетителю маска выдается.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эксперт назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации
"Мы уверены, что это было убийство": адвокат семьи Владимира Конкина проком
В России зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом
Ким Чен Ын поблагодарил народ за отсутствие больных COVID-19
Названы новые симптомы заражения коронавирусом
Спутники зафиксировали сброс воды с судна у Халактырского пляжа
Зрелищная охота осьминога на бородавчатку попала на видео
У 30 процентов людей появилась дополнительная артерия
Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Мы проверили уровень приема сигнала наших смартфонов Оказалось, его можно улучшить!
Авто
Огонь, вода и медные трубы. Жёсткий тест Lamborghini Urus Что делает Urus суперкроссовером? Для ответа на этот вопрос мы проехали почти 800 км в самых разных условиях
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Gnezdo.ru
Заворотнюк смогла написать 2 слова из больницы
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
Что случилось с Батуриной после смерти Лужкова
Слова Зеленского смутили Эрдогана
Леди
Захарова, Толкалина с дочкой, Эрнст: лучшие наряды закрытия ММКФ Звезды блистали на красной дорожке
Новости партнеров
Звезда сериала «Охота на Берию» погибла в аварии
ЧП в Крыму: корабль НАТО атаковал российские C-400
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Муж Тихановской не выйдет из тюрьмы: суд вынес решение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь