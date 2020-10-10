Ким Чен Ын поблагодарил народ за отсутствие больных COVID-19 и стойкость

Ким Чен Ын в своей речи на параде поблагодарил граждан страны, за то, что те «как один» выполняли противовирусные меры, посчитали это государственное дело своим собственным и смогли победить все трудности. Он добавил, что если бы не патриотизм северокорейского народа и их прекрасные качества, то стране, отставшей противоэпидемической системе которой «недостает всего», не удалось бы остановить «страшную катастрофу».
Наши граждане сами защитили страну и себя… Хотя мы пока и не живем богато, семьи живут дружно, и ни один человек не заболел еще злокачественным вирусом, и все здоровы, не передать, насколько я благодарен и насколько большую силу мне это придает.
Он добавил, что несмотря на сложные условия и «недостаток всего», стране приходится поддерживать крайние противоэпидемические меры и сражаться с последствиями стихийных бедствий, что становится «тяжелым грузом и болью» для каждой семьи в КНДР.
«Хотя наши граждане всегда были благодарны партии, те, кто должен слышать слова благодарности, это вы — великие наши граждане», — сказал Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын также пожелал Южной Корее справиться с коронавирусом. «Я надеюсь, что возлюбленные наши южнокорейские товарищи справятся с кризисом в здравоохранении (в связи с COVID-19 — ред.) и будут стойко действовать с нами рука об руку», — заявил Ким Чен Ын.
После своей речи, наблюдая за парадом, Ким Чен Ын радостно улыбался.
КНДР в субботу вечером начала трансляцию праздничного парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, которой не было в сетке вещания. Ранее в расписании программ Центрального телевидения КНДР не оказалось ожидавшейся прямой трансляции праздничного парада в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.
Южнокорейские военные позже сообщили, что засекли на рассвете в субботу проведение КНДР парада. Предположительно, кадры, которые транслируются государственным каналом КНДР Корейским центральным телевидением, являются записью прошедшего утром парада.
Помимо Ким Чен Ына на параде присутствовала его сестра Ким Ё Чжон, зампреда госсовета Пак Пон Чжу и первый заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.